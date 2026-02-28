АТОР: В ОАЭ может находиться до 50 тыс. российских туристов

В сообщении АТОР приведены следующие данные о числе россиян в зоне ограничений: в ОАЭ — около 50 тысяч туристов, в Катаре — около одной тысячи, в Омане — около 700, в Бахрейне — около 300. Пострадавших среди туристов нет.



Те, кто не смог вылететь в Россию 28 февраля, размещаются в отелях — расходы покрывают авиакомпании. Туроператоры организуют продление проживания для отдыхающих с задержкой вылета. Тем, кто планировал вылеты из РФ, предлагают альтернативные даты и направления; при отмене рейса возможен возврат билетов.



Из‑за обострения конфликта между Израилем и Ираном ряд стран региона закрыл своё воздушное пространство или ввёл ограничения на полёты, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это приводит к задержкам и отменам рейсов российских туристов. Российские перевозчики выполняют рейсы через обходные маршруты по согласованию с Росавиацией. Полёты в Израиль и Иран временно приостановлены.

