Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с постоянными членами Совета безопасности страны, сообщает РИА Новости.
По словам пресс‑секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Иране.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Ранее МИД РФ призвал россиян, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну. В ведомстве указали доступные маршруты выезда: через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Дубае прогремели взрывы
- Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
- Арагчи: Иран мог потерять несколько командиров из-за ударов США и Израиля
- Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
- Как конфликт Ирана с США и Израилем отразился на российских туристах
- «Союзмультфильм» планирует снять совместно с Индией проект по вселенной «Маугли»
- «Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран
- «Автостат»: Почти 70% российского автопарка составляют машины старше 10 лет
- Любимова заявила об интересе Таиланда к российскому кинематографу
- СМИ: Россияне ищут способы экстренно покинуть Израиль