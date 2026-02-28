Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза

По словам пресс‑секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Иране.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Ранее МИД РФ призвал россиян, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну. В ведомстве указали доступные маршруты выезда: через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

