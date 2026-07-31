Экс-посол Израиля: Разоружение «брыкающегося» ХАМАС поможет Нетаньяху
Соглашение с ХАМАС может стать козырем для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах, заявил НСН Цви Маген.
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген объяснил НСН, что разоружение ХАМАС было одним из основных пунктов переговоров между США и Ираном, и обсуждалось уже давно, но для нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху это соглашение выгодно в преддверии грядущих выборов.
О достижении «исторического соглашения» о полном разоружении разоружении ХАМАС и остальных вооруженных группировок в Секторе Газа ранее заявил американский президент Дональд Трамп. Соглашение будет выполняться поэтапно, и график его реализации планируется представить в течение 14 дней. После этого Израиль начнет выводить войска из анклава, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией предпримут шаги для обеспечения безопасности для жителей Газы и соседних регионов.
Цви Маген подчеркнул, что это обсуждалось уже долгое время, но стороны ждали итогов переговоров США и Ирана.
«В какой-то мере это победа Израиля, но ничего нового тут нет. Это было обсуждено и договорено уже в прошлом, так как это был базис действующих шагов и мероприятий по урегулированию. И ожидали тех или иных ходов. Например, американцы выжидали, чем кончится проект с Ираном, не исключая, что с этой стороны также это будет утрясено, потому что Иран так или иначе оказывал давление на ХАМАС. Многие государства, которые участвовали в этом проекте, очень осторожно к относились к переговорам и ожидали создания там соответствующей атмосферы, которая позволит это реализовать. В этом были задействованы люди со стороны Соединенных Штатов и международной команды, которая там присутствует. Но ХАМАС дергается, брыкается и заявляет, что ничего не произойдет, потому что у него свои требования. По-моему, это риторика Ирана, а не ХАМАС, но все же это все учитывается. И в какой-то степени это учли и договорились», — отметил экс-посол.
Он считает, что Израиль вел сдержанную и адекватную политику в период переговоров, и для Биньямина Нетаньяху достижение соглашения имеет большое значение в преддверии октябрьских парламентских выборов.
«Наверное, это повлияет позитивно на будущее Нетаньяху, потому что у него ярко выражен интерес успокоить внешние события. Если он сумел достичь этого, и это будет представлено, как его достижение, как его победа, это, конечно, будет использовано. В этом отношении Израиль вел себя адекватно, работал и действовал соответственно соглашениям, очень аккуратно вел себя на на территории "желтой линии" (временный рубеж разделения зон контроля между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа. — Прим. НСН), не вмешивался и не оказывал физического или военного давления», — добавил Маген.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявлял НСН, что разоружение ХАМАС может быть формальным, так как этот процесс будет крайне сложно проконтролировать.
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