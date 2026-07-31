Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген объяснил НСН, что разоружение ХАМАС было одним из основных пунктов переговоров между США и Ираном, и обсуждалось уже давно, но для нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху это соглашение выгодно в преддверии грядущих выборов.

О достижении «исторического соглашения» о полном разоружении разоружении ХАМАС и остальных вооруженных группировок в Секторе Газа ранее заявил американский президент Дональд Трамп. Соглашение будет выполняться поэтапно, и график его реализации планируется представить в течение 14 дней. После этого Израиль начнет выводить войска из анклава, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией предпримут шаги для обеспечения безопасности для жителей Газы и соседних регионов.