Путь к миру? В Израиле надеются на скорую договорённость с Ираном
Иран, несмотря на попытки затянуть переговоры и оказать влияние на отдельных игроков, не готов к полномасштабной войне, сказал НСН Цви Маген.
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген сказал НСН, что за недавними ударами по Израилю стоит Иран, использующий прокси‑силы для достижения своих целей. При этом, по его мнению, Израиль действует сдержанно, учитывая запросы США, но готов к жёстким ответным мерам.
Утром 7 июня «Хезболла» запустила ракеты по северу Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту инфраструктуры «Хезболлы» в районе Дахия — жилом пригороде на южной окраине Бейрута. В результате удара погибли два человека, 11 получили ранения. Удары были нанесены по жилым домам в кварталах Мрейджи и Таухита‑эль‑Гадир. Вечером того же дня в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ирана. В ответ ВВС Израиля приступили к перехвату ракет и нанесению ударов по целям. Цви Маген выразил мнение, что в ближайшие пару дней страны продолжат обмениваться ударами.
«Вряд ли Нетаньяху нарочно срывает переговоры. Кто‑то инициировал удары по Израилю, чтобы отвлечь внимание от других интересов Ирана. За всем этим стоит Иран, который руководит своими прокси в регионе — именно они и наносят удары. Израиль ограничивает свои реакции ввиду запросов американцев, но был вынужден нанести ответный удар по Ливану, чтобы усмирить "Хезболлу", на что достаточно жёстко отреагировал Иран. Переговоры продолжатся, однако в ближайшие пару дней страны будут обмениваться ударами», — сказал собеседник НСН.
Комментируя перспективы урегулирования, Цви Маген подчеркнул, что Иран, несмотря на попытки затянуть переговоры и оказать влияние на отдельных игроков, не готов к полномасштабной войне.
«Иран достаточно эффективно затягивает переговоры и оказывает влияние на некоторых лиц, но он не в состоянии вести серьёзную войну. У него осталось определённое количество ракет, которые можно запустить по Израилю и другим соседям, но он не способен вести полномасштабные военные действия. Думаю, в ближайшее время все договорятся с Соединёнными Штатами. У Нетаньяху нет никаких других целей, кроме как усмирить эту хулиганскую "Хезболлу". Идёт очень позитивный процесс нормализации отношений с ливанским государством. У Ливана проблема с той же "Хезболлой", которая пытается захватить влияние в стране и угрожает гражданской войной. Израиль достаточно сдержанно относится к этому вопросу. Он будет решён после договорённостей с Ираном», — добавил эксперт.
Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева говорила НСН, что обмен ударами между Ираном и США продолжается, что не мешает сторонам обсуждать прекращение боевых действий в регионе, а переговоры по ядерной программе исламской республики ведутся параллельно.
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