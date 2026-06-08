Комментируя перспективы урегулирования, Цви Маген подчеркнул, что Иран, несмотря на попытки затянуть переговоры и оказать влияние на отдельных игроков, не готов к полномасштабной войне.

«Иран достаточно эффективно затягивает переговоры и оказывает влияние на некоторых лиц, но он не в состоянии вести серьёзную войну. У него осталось определённое количество ракет, которые можно запустить по Израилю и другим соседям, но он не способен вести полномасштабные военные действия. Думаю, в ближайшее время все договорятся с Соединёнными Штатами. У Нетаньяху нет никаких других целей, кроме как усмирить эту хулиганскую "Хезболлу". Идёт очень позитивный процесс нормализации отношений с ливанским государством. У Ливана проблема с той же "Хезболлой", которая пытается захватить влияние в стране и угрожает гражданской войной. Израиль достаточно сдержанно относится к этому вопросу. Он будет решён после договорённостей с Ираном», — добавил эксперт.

Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева говорила НСН, что обмен ударами между Ираном и США продолжается, что не мешает сторонам обсуждать прекращение боевых действий в регионе, а переговоры по ядерной программе исламской республики ведутся параллельно.

