Страны‑посредники, в числе которых Катар, Египет и Пакистан, направили США и Ирану инициативу о приостановке боевых действий на десять дней, сообщило издание Axios. В Вашингтоне изучают поступившее предложение. Администрация американского лидера Дональда Трампа призывает Израиль не предпринимать действий, способных сорвать дипломатические усилия. При этом в США допускают вероятность неудачи переговоров и усиливают военное присутствие в регионе — туда перебрасывают десятки истребителей и самолётов‑заправщиков. Сафаров отметил, что Соединенным Штатам становится всё сложнее продолжать эскалацию на Ближнем Востоке.

«Трамп не может выйти из этого конфликта. Продолжать его тоже становится всё сложнее и сложнее, поскольку сейчас на всём Ближнем Востоке создаётся просто невыносимое положение. Американцы не могут просто так уйти, но и продолжать сложно. Если ещё иметь в виду, что в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, то совершенно очевидно: никакой хорошей перспективы господину Трампу эти выборы не сулят. Вполне возможно, что демократы будут иметь контроль над Конгрессом и Сенатом. Тогда первым вопросом станет попытка объявления импичмента Трампу. Он это прекрасно понимает, поэтому ему нужна победа. Но Иран оказался крепким орешком», — сказал собеседник НСН.

Накануне МИД ОАЭ выступил с обращением к конфликтующим сторонам, призвав их к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению противостояния. В Абу‑Даби выразили серьёзную обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

