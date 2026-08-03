СМИ: Ущерб от пожаров и жары в Европе превысил 3 млрд евро

Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times.

«Лесные пожары и периоды аномальной жары, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, уже обошлись в этом году более чем в 3 миллиарда евро», - отмечает издание.

Согласно анализу Financial Times, за два месяца пожароопасного сезона сгорело около 0,5 млн гектаров. Ущерб только для пяти наиболее пострадавших стран составил 3,1 млрд евро. Газета отмечает, что ущерб недвижимости, сельскохозяйственной и туристической отраслям пока подсчитывается.

Ранее глава подразделения координационного центра Евросоюза по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер предупредила о риске того, что вся Европа «будет в огне» из-за природных пожаров, пишет Ura.ru.

