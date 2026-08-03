Власти опровергли слухи о прорыве дамбы на Киолимском водохранилище под Челябинском
3 августа 202609:03
Юлия Савченко
Сведения о прорыве дамбы на Киолимском водохранилище в Челябинской области недостоверны. Об этом сообщило Управление гражданской защиты и экологии Карабашского городского округа.
Ранее стало известно, что жителей поселка Киолим эвакуировали, пишет Ura.ru.
«В связи с повышением уровня воды... было принято решение заблаговременно провести эвакуацию жителей поселка», - отметили в ведомстве.
По данным властей, уровень воды близок к критическому.
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