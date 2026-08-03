Трамп рассказал, когда начнутся переговоры между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном начнутся 3 августа, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

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«Думаю, сделка есть. Есть сделка по Ормузскому проливу. Затем будет соглашение по ядерному вопросу, или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана»,— указал глава государства.

Ранее стало известно, что страны Персидского залива убедили Трампа отменить новые удары по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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