Белые грибы практически исчезли в российских лесах, утверждает Mash. В публикации говорится, что основные места, где раньше росли белые грибы, либо уничтожены, либо заняты другими грибами — лисичками. Отмечается, что всему виной «грибной туризм», когда неопытные люди неправильно собирают грибы, повреждая почву и лесную подстилку, что приводит к гибели грибницы. Другая причина — изменение климата и загрязнение окружающей среды. Дьяков назвал подобные утверждения глупостью.

«Это полная глупость. В последние месяцы в Подмосковье действительно сложилась довольно странная ситуация: вроде бы и дождей было достаточно, и температура подходящая, а грибы хоть и есть, но ожидалось больше, в том числе белых. В этом году грибы не пошли. Серьёзных исследований на эту тему нигде не проводилось. Вот так просто в этом году получилось. Ареал белого гриба — от тундры до лесостепей. На него не может повлиять изменение температуры на полградуса. У нас сегодня растёт город, и в Подмосковье, естественно, повышается рекреационная нагрузка — так происходит в любом мегаполисе. В связи с этим падает биоразнообразие. Это, конечно, затрагивает белые грибы, но не настолько, чтобы бить тревогу. В Подмосковье встречается три вида белых грибов. На фермах в основном выращивают шампиньоны и вешенки. Белые и прочие любимые грибниками грибы мы пока не умеем интенсивно выращивать, потому что они связаны с деревом», — сказал собеседник НСН.

Ранее Дьяков заявил НСН, что выдавать пропуска на сбор краснокнижных грибов любителям «тихой охоты» абсурдно, однако есть ряд ситуаций, когда сбор, а то и ликвидация таких видов необходимы.

