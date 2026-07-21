В Вашингтоне изучают поступившее предложение. Администрация американского лидера Дональда Трампа призывает Израиль не предпринимать действий, способных сорвать дипломатические усилия. При этом в США допускают вероятность неудачи переговоров и усиливают военное присутствие в регионе — туда перебрасывают десятки истребителей и самолётов‑заправщиков.



По данным израильских источников, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в режиме повышенной боеготовности и прорабатывает сценарии эскалации вплоть до полномасштабных боевых действий.



Суть инициативы посредников — в остановке столкновений, восстановлении судоходства в Ормузском проливе, а также в создании условий для реанимации меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.



20 июля представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран получил через посредников предложения по деэскалации. Он не стал раскрывать детали инициатив, но отметил, что все выдвинутые посредниками идеи находят поддержку.