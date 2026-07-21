Иранское затишье: Что заставит Вашингтон и Тегеран начать переговоры
На фоне резкого обострения противостояния США и Ирана наметилось возможное временное затишье. Посредники передали Тегерану проект соглашения о приостановке боевых действий.
Страны‑посредники, в числе которых Катар, Египет и Пакистан, направили США и Ирану инициативу о приостановке боевых действий на десять дней, сообщило издание Axios.
В Вашингтоне изучают поступившее предложение. Администрация американского лидера Дональда Трампа призывает Израиль не предпринимать действий, способных сорвать дипломатические усилия. При этом в США допускают вероятность неудачи переговоров и усиливают военное присутствие в регионе — туда перебрасывают десятки истребителей и самолётов‑заправщиков.
По данным израильских источников, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в режиме повышенной боеготовности и прорабатывает сценарии эскалации вплоть до полномасштабных боевых действий.
Суть инициативы посредников — в остановке столкновений, восстановлении судоходства в Ормузском проливе, а также в создании условий для реанимации меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
20 июля представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран получил через посредников предложения по деэскалации. Он не стал раскрывать детали инициатив, но отметил, что все выдвинутые посредниками идеи находят поддержку.
Накануне МИД ОАЭ выступил с обращением к конфликтующим сторонам, призвав их к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению противостояния. В Абу‑Даби выразили серьёзную обеспокоенность развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Согласно сообщениям СМИ, в рамках 10‑дневного перемирия стороны должны попытаться согласовать пути восстановления июньского меморандума — ранее он был фактически аннулирован. Так, заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади заявлял, что Иран отказался от исполнения обязательств по документу и сосредоточился на обеспечении безопасности страны.
Июньский меморандум, подписанный в середине месяца, отводил сторонам 60 дней на выработку итоговых договорённостей, однако просуществовал значительно меньше. Телеканал Al Hadath сообщает, что на смену ему может прийти новое соглашение — оно может предусматривать как взаимный отказ от агрессивных шагов, так и возвращение к выполнению прежних условий меморандума.
На данный момент прямой диалог между США и Ираном отсутствует. Урегулировать конфликт предлагают несколько государств, в том числе Россия. Пакистан, выступающий в роли ключевого посредника, настаивает на возвращении к положениям июньского документа, однако о планах проведения новых переговоров в Исламабаде пока не сообщалось.
ОБСТАНОВКА НАКАЛЯЕТСЯ
По состоянию на 20 июля американские силы наносили удары по объектам в Иране уже девять ночей подряд, отмечает 360.ru. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) пояснили, что цель атак — ослабить возможности Ирана наносить удары по торговым судам в Ормузском проливе. Тегеран отвечает ударами по американским объектам в регионе. Под обстрелами остаются Бахрейн, Кувейт и Катар.
В ночь на 18 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) провёл серию атак, наиболее мощной из которых стал удар по авиабазе Муваффак‑Салти в Иордании. Пентагон сообщил о гибели двух американских военнослужащих, ещё один сначала числился пропавшим без вести, позже его смерть была подтверждена. Несколько военных эвакуировали для лечения. По информации The New York Times, с начала конфликта погибли 17 американских военных, свыше 430 получили ранения.
Реальные потери могут оказаться существенно выше. NYT, ссылаясь на осведомлённые источники, утверждает, что только за последнюю неделю в результате иранских ударов по базам в Иордании были ранены десятки американских военнослужащих, также повреждены несколько вертолётов. Пентагон не комментирует эти данные. В CENTCOM заявили, что не обязаны раскрывать сведения о раненых, особенно если те вскоре возвращаются к исполнению обязанностей: по мнению командования, публикация таких данных может помочь Ирану анализировать результативность ударов и адаптировать тактику. В общей сложности в регионе сейчас находится более 50 тысяч американских военных.
Под ударами, помимо стран Персидского залива, оказываются и другие арабские государства — в частности, Ирак и Сирия. СМИ сообщают, что одним ударом по штаб‑квартире антииранской оппозиционной группировки в Иракском Курдистане были убиты не менее восьми её членов. Кроме того, Иран впервые с начала нынешней фазы конфликта нанёс удар по американскому командному пункту в Сирии. По заявлению КСИР, в результате атаки была уничтожена радиолокационная станция, а число погибших американских военных оказалось значительным.
Из‑за роста напряжённости Госдепартамент США предупредил американских граждан за рубежом о риске атак на объекты, связанные с США, — они могут стать мишенью в любой стране. The Washington Post отмечает, что после гибели ещё одного американского военнослужащего в Ираке отношения Вашингтона и Тегерана приблизились к грани полномасштабной войны. В Иране заявили, что в случае продолжения ударов США столкнутся с «незабываемыми уроками».
Ситуация в Ормузском проливе остаётся тупиковой. Иран заблокировал его ещё 12 июля, США в ответ возобновили морскую блокаду иранских портов. На фоне нестабильности рынки демонстрируют повышенную волатильность — цена на нефть марки Brent за неделю выросла почти на 16%, отмечает Ura.ru.
По данным Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM), из‑за введённой американскими силами морской блокады в Ормузском проливе ещё одно торговое судно было вынуждено скорректировать свой курс, отмечает RT. Согласно информации, опубликованной CENTCOM, к 20 июля военные США перенаправили семь коммерческих судов и вывели из эксплуатации одно — это делалось для того, чтобы не позволить судам заходить в порты Ирана либо покидать их. В CENTCOM подчеркнули, что подобные действия призваны сократить объёмы морских перевозок, связанных с Ираном.
Даже при возможном возобновлении переговоров перспективы достижения устойчивых договорённостей выглядят сомнительно. Противоречия между администрацией Трампа и КСИР слишком глубоки для быстрого и прочного урегулирования. Вероятно, первым вопросом для обсуждения станет статус Ормузского пролива, тогда как решение более масштабных проблем может затянуться на годы, пишут «Известия».
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