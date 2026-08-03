Во Владимирской области загорелся логистический объект Wildberries
Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries из-за атаки БПЛА во Владимирской области. Об этом рассказали в объединенной компании Wildberries и Russ.
«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», - отмечается в сообщении.
Компания подчеркнула, что из-за ЧП перестроили логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов перенесли на другие объекты.
Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Собинском округе региона был атакован складской комплекс, возник пожар, напоминает Ura.ru.
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