Во Владимирской области загорелся логистический объект Wildberries

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries из-за атаки БПЛА во Владимирской области. Об этом рассказали в объединенной компании Wildberries и Russ.

В Самарской области после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries

«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

Компания подчеркнула, что из-за ЧП перестроили логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов перенесли на другие объекты.

Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Собинском округе региона был атакован складской комплекс, возник пожар, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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