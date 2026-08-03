В Энергодаре ВСУ заминировали въезд в город и дороги в промзоне

Украинские военные заминировали въезд в город Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере «Макс».

ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара

«Сегодня ночью ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар», - указал чиновник.

По предварительным данным, из-за подрывов пострадали несколько человек.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ ежедневно продолжают обстрелы Энергодара и района расположения Запорожской атомной электростанции, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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