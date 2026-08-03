Без фальши и зависти: Певица Алсу раскрыла секрет дружбы в шоу-бизнесе
Певица Алсу заявила спецкору НСН, что дружба в шоу-бизнесе существует, а яркий тому пример — её отношения с певицей Евой Власовой.
Певица Алсу Абрамова (Алсу) рассказала спецкору НСН о том, что для неё по-настоящему важно в человеческих отношениях и заявила, что дружба в мире шоу-бизнеса всё-таки существует.
«Я не люблю фальшь, не люблю неискренность. Если я это чувствую, то просто отхожу в сторону. Не буду общаться с этим человеком — и всё. Дружба в шоу‑бизнесе есть. Дружба и работа возможны, когда нет зависти и конкуренции. В плане творчества одинаково комфортно работать и с мужчинами, и с женщинами. С женщинами проще расслабиться и быть собой. В зрелом возрасте я нашла подругу, которая чувствует мою душу, — это Ева Власова. Мы действительно близко общаемся. Есть представители более старшего поколения артистов, с которыми я дружу и общаюсь ещё с детских лет», — призналась артиста спецкору НСН на регате Radio Monte Carlo.
Ранее певица Юлия Савичева объявила о временном отказе от ведения личных страниц в социальных сетях. Причиной стали непрекращающиеся обсуждения и критика, в том числе в отношении её внешности и творческих решений, напоминает «Радиоточка НСН».
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