Кафе на Шерегеше закрылось после сообщений о массовых случаях отравления
10 января 202620:11
В Telegram‑канале бара Grelka («Грелка»), расположенного на курорте «Шерегеш», появилось сообщение о временном закрытии заведения.
Это решение принято на фоне информации о массовых случаях отравления.
По данным Роспотребнадзора, у четырёх работников бара выявлен норовирус. Кроме того, кишечную инфекцию подтвердили у двух туристов, уточнили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции среди отдыхающих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
