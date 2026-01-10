Кафе на Шерегеше закрылось после сообщений о массовых случаях отравления

В Telegram‑канале бара Grelka («Грелка»), расположенного на курорте «Шерегеш», появилось сообщение о временном закрытии заведения.

СМИ: Лыжники на Шерегеше в Кузбассе массово жалуются на заражение ротавирусом

Это решение принято на фоне информации о массовых случаях отравления.

По данным Роспотребнадзора, у четырёх работников бара выявлен норовирус. Кроме того, кишечную инфекцию подтвердили у двух туристов, уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции среди отдыхающих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ЗдоровьеРоссийские ТуристыТуристыОтравления

