Кафе на Шерегеше закрылось после сообщений о массовых случаях отравления

Это решение принято на фоне информации о массовых случаях отравления.

По данным Роспотребнадзора, у четырёх работников бара выявлен норовирус. Кроме того, кишечную инфекцию подтвердили у двух туристов, уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш зафиксирована массовая вспышка ротавирусной инфекции среди отдыхающих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

