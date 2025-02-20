СКР выявил новые факты нарушения прав граждан на выборах в Абхазии
Сотрудники Следственного комитета РФ выявили новые факты нарушения прав граждан, которые происходили в ходе президентских выборов в Абхазии, заявила представитель ведомства Светлана Петренко, сообщает «Российская газета».
По её словам, во всемирной Сети и СМИ появилась информация о том, что группа неизвестных оказывала давление на глав поселений Гагрского района с целью не допустить голосование на выборах представителей армянской общины.
«В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, в том числе лингвистические», - добавила Петренко.
Ранее Следственный комитет начал проверку из-за угроз россиянам в Абхазии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru