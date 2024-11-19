«Под лезгинку и стрельбу»: Президент Абхазии согласился уйти в отставку на фоне протестов
Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, протестующие танцуют лезгинку с абхазским флагом и расходятся по домам под звуки стрельбы, празднуя победу.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания написал заявление об уходе в отставку. Также в отставку подал премьер абхазского правительства Александр Анкваб.
«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении Бжании.
Представители администрации президента и оппозиция порядка восьми часов вели переговоры в здании Минобороны. Из подписанного двумя сторонами соглашения следует, что 19 ноября сторонники оппозиции должны будут покинуть правительственные здания, которые блокировали последние дни. Если этот пункт договора не будет выполнен, то Бжания отзовет заявление об отставке.
Исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент республики Бадра Гунба. Он, в свою очередь, освободил от должности премьер-министра Анквабу и назначил на эту должность экс-премьера Валерия Бганбу, который занимал эту должность в 2018—2020 годах. Действующие министры останутся на своих постах до вступления в должность избранного президента страны. Такие изменения будут действовать до момента выборов нового президента Абхазии.
В подписания соглашения приняли участие Гунба, Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, председатель ГТК РА Отар Хеция, председатель РОО «АНД» Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета РА Леван Микаа.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев считает, что происходящее в Сухуми нанесло удар по легитимности главы республики.
«Ясно, что президент, у которого захватили рабочий кабинет, не способный ничего этому противопоставить — уже не вполне президент. Ясно, что любой его преемник окажется в точно таком же положении», - приводит его слова «Свободная пресса».
ВСЕ ДОВОЛЬНЫ, ВСЕ СВОБОДНЫ
После подписания соглашения протестующие начали покидать площадь перед администрацией президента республики под звуки лезгинки и оглушительную стрельбу, передает РИА Новости. Они встретили отставку Бжании овациями и танцами с флагом Абхазии.
Массовые протесты в Абхазии начались около недели назад. Поводом для недовольства оппозиции стала попытка местных властей ратифицировать закон об инвестиционном соглашении между Сухумом и Москвой. По мнению протестующих, этот договор противоречит интересам абхазского народа, а выгоду от него прежде всего получат власти республики – президент и премьер-министр, но не народ.
Оппозиция считает, что после ратификации соглашения с Россией об инвестициях российские компании начнут строительство в Абхазии апартаментов, что повысит цены на жилье. Кроме того, строительство апартаментов создаст риски для экономики республики, может пострадать малый и средний бизнес. Протестующие подчеркивали, что не настроены против отношений с Россией, а выступают против «ненасытных олигархов».
НЕ ПРОТИВ РОССИИ
Член Всемирного абхазо-абазинского конгресса, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц заявлял НСН, что ни одна политическая сила Абхазии не заинтересована в эскалации текущего конфликта.
«Позиция наших стратегических партнеров, Российской Федерации, для нас весьма важна. Россия не раз предпринимала попытки урегулирования в острые кризисные моменты. Думаю, так произойдет и на этот раз. Но прежде всего мы внутри общества Абхазии должны достичь гражданского консенсуса. Все нарративы о зарубежном следе в этих процессах я отвергаю априори. Это исключительно внутриполитические процессы. К сожалению, нам не удалось избежать того, что некоторые политические игроки пытаются представить, будто мы испытываем определенное влияние со стороны западных, грузинских, турецких и иных сил. Однако в нашей республике нет питательной среды для иностранного влияния, как нет ее и для антироссийских настроений. Ни одна политическая сила не имеет в своей программе антироссийской направленности», - сказал он.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за нормализацию ситуации в Абхазии. Он также назвал двусторонние отношения РФ и Абхазии важным приоритетом российской внешней политики, отмечают «Известия».
Озабоченность происходящим в Абхазии выражал и российский МИД, напоминает РЕН ТВ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что оппозиция, к сожалению, не сочла возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через взаимоуважительный диалог и вышла за рамки правового поля. Захарова подчеркнула, что в Абхазии сложилась кризисная ситуация, которая тормозит развитие государства. Также подобные сценарии не способствуют привлечению инвестиций из-за рубежа, которые, в свою очередь, являются важной частью экономики республики.
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