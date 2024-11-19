«Под лезгинку и стрельбу»: Президент Абхазии согласился уйти в отставку на фоне протестов

Представители администрации президента и оппозиция порядка восьми часов вели переговоры в здании Минобороны. Из подписанного двумя сторонами соглашения следует, что 19 ноября сторонники оппозиции должны будут покинуть правительственные здания, которые блокировали последние дни. Если этот пункт договора не будет выполнен, то Бжания отзовет заявление об отставке.



Исполняющим обязанности президента Абхазии станет вице-президент республики Бадра Гунба. Он, в свою очередь, освободил от должности премьер-министра Анквабу и назначил на эту должность экс-премьера Валерия Бганбу, который занимал эту должность в 2018—2020 годах. Действующие министры останутся на своих постах до вступления в должность избранного президента страны. Такие изменения будут действовать до момента выборов нового президента Абхазии.



В подписания соглашения приняли участие Гунба, Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, председатель ГТК РА Отар Хеция, председатель РОО «АНД» Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета РА Леван Микаа.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев считает, что происходящее в Сухуми нанесло удар по легитимности главы республики.



«Ясно, что президент, у которого захватили рабочий кабинет, не способный ничего этому противопоставить — уже не вполне президент. Ясно, что любой его преемник окажется в точно таком же положении», - приводит его слова «Свободная пресса».