Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания готов уйти в отставку и провести новые выборы, когда оппозиция покинет правительственные здания.

Оппозиция Абхазии: Президент Бжания сбежал
«Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность», — добавил Аслан Бжания во время встречи с жителями села Тамыш.

Он собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах, а исполнять обязанности вместо Бжании будет вице-президент Бадра Гунба.

Между тем, оппозиция проводит свою встречу с гражданами в администрации президента в Сухуме, здание которой они ранее захватили., напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: presidentofabkhazia.org
ТЕГИ:ПолитикаПрезидентские ВыборыАбхазия

Горячие новости

Все новости

партнеры