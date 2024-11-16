Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку
16 ноября 202413:50
Президент Абхазии Аслан Бжания готов уйти в отставку и провести новые выборы, когда оппозиция покинет правительственные здания.
«Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность», — добавил Аслан Бжания во время встречи с жителями села Тамыш.
Он собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах, а исполнять обязанности вместо Бжании будет вице-президент Бадра Гунба.
Между тем, оппозиция проводит свою встречу с гражданами в администрации президента в Сухуме, здание которой они ранее захватили., напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru