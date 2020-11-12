В Турции заявили, что будут участвовать в миротворческой миссии в Карабахе совместно с РФ
Глава МО Турции Хулуси Акар, несмотря на многократные опровержения, вновь заявил, что турецкие ВС будут в составе совместной с РФ миротворческой миссии в Карабахе, передает РИА Новости.
«Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», - сказал глава турецкого минобороны.
Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В выполнении миротворческих задач будут использоваться авиация и беспилотники.
При этом Россия неоднократно подчеркивала, что никаких других миротворцев в Нагорном Карабахе не будет. В частности, об этом говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опровергла заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вместе с российскими миротворцами на линии соприкосновения в регионе будут турецкие. Речь идёт только о российских, подчеркнула она.
Об этом же напомнил в эфире НСН член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Кремль уже объяснил, что создание российско-турецкого центра никакого отношения к миротворческой операции не имеет. Нам нужно придерживаться документа, который был подписан главами России, Армении и Азербайджана и который предусматривает проведение миротворческой операции силами России. Никаких других сил на территории Карабаха быть не должно», - подчеркнул он.
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен ранее сказал, что размещение миротворческих войск стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) или соседних стран, в том числе Турции, недопустимо, поэтому в Вашингтоне считают, что Ереван и Баку должны принять специально созданные скандинавские миротворческие силы.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.
Тем временем, как сообщает RT, очередные два самолёта с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах. Перемирие будут контролировать российские вертолеты Ми-8 и Ми-24, добавляет Ura.ru.
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