Сторонники Пашиняна предложили выступить против миротворцев в Карабахе
Правящая парламентская фракция «Мой шаг» предложила оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступить против российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Об этом говорится в заявлении, распространенном фракцией. В сообщении отмечается, что оппозиция может выступить за вывод миротворцев из зоны карабахского конфликта и за продолжение войны. Кроме того, во фракции считают, что оппозиционеры должны представить «дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне».
Вместе с тем, в правящей силе считают, что трехстороннее мирное соглашение дало возможность избежать полной потери Карабаха и тысяч человеческих жертв. Там также заявили, что не будут участвовать в заседаниях, которые могут «дестабилизировать ситуацию и ставить под угрозу фронт и находящихся на фронте людей».
Ранее ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал бизнесмен, президент «Союза армян России» Ара Абрамян. По его мнению, Пашинян подписал очень непонятный документ.
«Такое впечатление, что он не изучил его, прежде чем подписать. Что будет с карабахцами? Где гарантия безопасности? Миротворцы сегодня есть, а завтра их нет. Власть меняется, интересы тоже. И что дальше? Какой будет статус у Карабаха?», - отметил Абрамян.
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