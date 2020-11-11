«Никто не боится нашей армии». В Госдуме признали «поражение» России в Карабахе

Вечером 9 ноября Азербайджан сбил российский военный вертолет Ми-24 на юге Армении, причём вне зоны боевых действий. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Вскоре в Баку заявили, что вертолет сбили по ошибке, власти извинились и предложили выплатить компенсацию.

Спустя несколько часов после этого лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и решили ввести российских миротворцев в зону конфликта. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали протокол о создании совместного центра по контролю за перемирием в регионе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе

«Страна, которая воюет российским вооружением, должна побеждать. Потому что это престиж и авторитет наших вооружений. Армения воевала российским оружием и проиграла. Армения – член ОДКБ, Карабах – спорная территория. Российская Федерация понесла репутационные потери. Нам вообще не стоило разговаривать о компенсациях за наших сбитых вертолетчиков. Погибших наших офицеров. Россия должна была за это жестко спросить. Да, есть мнение, что те, кто так считают, должны брать в руки оружие и ехать туда воевать. Но я считаю, чтобы всем нам не пришлось брать в руки оружие для защиты наших границ, нужно за пределами Российской Федерации обозначать свою более жесткую и эффективную позицию», - предупредил Шерин.

Депутат считает, что каждая уступка РФ Турции будет вызывать у Анкары ощущение, что с ними вынуждены считаться. При этом он напомнил, что Турция свои обязательства перед Азербайджаном выполнила.

«Она пообещала, что окажет содействие военно-техническое. Турецкие инструкторы, эксперты, вооружения успешно применялись против армянской армии. Теперь Турция получила, что хотела, ее солдаты будут присутствовать на территории Карабаха. Они ненавидят армян. Это ползучая гидра, которую Российская Федерация не только не останавливает, но даже поощряет. Мы им строим газопровод, атомную электростанцию. Никаким другим способом турки бы никогда в Карабах не попали», - отметил Шерин.