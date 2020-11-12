Воздушное пространство Армении и Карабаха закроют для авиации

Армянские и российские ПВО прикрывают воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, написала в своем фейсбуке пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«ВС РА защитили воздушное пространство РА и Арцаха вместе с ВС РФ, закрытая зона для полетов, исключение военная и объявленная гражданская авиация», - написала она.

Накануне начальник Главного оперативного управления Генерального штаба российских ВС Сергей Рудской сообщил, что Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов для контроля соблюдения договорённостей по прекращению огня между Арменией и Азербайджаном,

Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября.

Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В выполнении миротворческих задач будут использоваться авиация и беспилотники.

