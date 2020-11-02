МИД РФ раскритиковал идею США ввести в Карабах скандинавских миротворцев

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что параметры ввода миротворцев в Нагорный Карабах необходимо согласовывать со сторонами конфликта, сообщает «Интерфакс».

Комментируя предложение США направить в регион скандинавских миротворцев, Руденко отметил, что в российском дипведомстве узнали о нем только из публичных выступлений советника президента Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, подробности же пока неизвестны.

Ранее О'Брайен заявил, что размещение миротворческих войск стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) или соседних стран, в том числе Турции, недопустимо, поэтому в Вашингтоне считают, что Ереван и Баку должны принять специально созданные скандинавские миротворческие силы.



Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, боевые действия продолжаются несмотря на три договорённости о перемирии.



31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики. В Москве заявили, что этот вопрос будет обсуждаться только в случае боевых действий непосредственно на территории Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что ввод миротворцев возможен только на условиях Баку.

