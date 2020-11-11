Турция и Россия подписали соглашение о центре по перемирию в Карабахе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали протокол о создании совместного центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе.
Выступая в парламенте, турецкий лидер сообщил, что меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня Анкара и Москва был подписан утром 11 ноября.
9 ноября главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет введены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вместе с российскими миротворцами на линии соприкосновения в регионе будут турецкие. Речь идёт только о российских, подчеркнула она.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+19 851 / сут.
Умерли
31 593+432 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 616 / сут.
- Взрыв произошел на церемонии с французскими дипломатами в саудовской Джидде
- Голикова: 31% случаев коронавирусной инфекции в РФ бессимптомные
- Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами
- «РусГидро» возглавит сын однокурсника Путина
- Голикова: в России организован упорядоченный вывоз мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru