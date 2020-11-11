Турция и Россия подписали соглашение о центре по перемирию в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия подписали протокол о создании совместного центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе.



Выступая в парламенте, турецкий лидер сообщил, что меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня Анкара и Москва был подписан утром 11 ноября.

9 ноября главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября. Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет введены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вместе с российскими миротворцами на линии соприкосновения в регионе будут турецкие. Речь идёт только о российских, подчеркнула она.