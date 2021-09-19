Физика с примесью политики. Убийство иранского ученого обрастает подробностями

Ранее экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что Фахризаде называли иранским Оппенгеймером, на нем сходились функции как курирования теоретических разработок и непосредственного создания атомной бомбы, так и строительства заводов по обогащению урана. Его убийство задержало развитие иранской ядерной программы.

«Если это мы (Израиль – прим. НСН) - а никто не пойман и ничего не доказано - то мы тоже действуем на дальних подступах против противника, который постоянно заявляет о желании уничтожить физически Израиль, называя его раковой опухолью в исламском мире. Мы вынуждены защищаться, и мы будем защищать и себя, и где-то даже и Россию, если существует иудео-христианская цивилизация, которая сейчас защищается против крайнего ислама. Мы стоим на передовых позициях», - считает бывший израильский консул в Москве.