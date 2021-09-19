Физика с примесью политики. Убийство иранского ученого обрастает подробностями
Эксперты-международники прокомментировали подробности убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Известный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит сотрудниками израильского «Моссада» с применением высокотехнологичного снайперского устройства с искусственным интеллектом. Компьютеризированным оборудованием управляли с помощью спутника, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Убийство иранского специалиста было одной из мер по предотвращению получения Ираном ядерного оружия. Разработкой операции занималось израильское агентство внешней разведки «Моссад» по поручению правительства страны, и как предполагает издание, по согласованию и при поддержке США.
Ранее экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что Фахризаде называли иранским Оппенгеймером, на нем сходились функции как курирования теоретических разработок и непосредственного создания атомной бомбы, так и строительства заводов по обогащению урана. Его убийство задержало развитие иранской ядерной программы.
«Если это мы (Израиль – прим. НСН) - а никто не пойман и ничего не доказано - то мы тоже действуем на дальних подступах против противника, который постоянно заявляет о желании уничтожить физически Израиль, называя его раковой опухолью в исламском мире. Мы вынуждены защищаться, и мы будем защищать и себя, и где-то даже и Россию, если существует иудео-христианская цивилизация, которая сейчас защищается против крайнего ислама. Мы стоим на передовых позициях», - считает бывший израильский консул в Москве.
Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН оценила возможные последствия этого громкого убийства.
«Такое убийство на территории Ирана не первое, они были несколько лет назад. Это достаточно типичная ситуация, и каждый раз Иран обвиняет Израиль и «Моссад», иногда американские спецслужбы. Как мы видим, масштабной войны до сих пор не случилось», - сказала она.
Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в конце ноября в городе Абсард близ Тегерана. Автомобиль учёного атаковали вооружённые преступники, он был тяжело ранен и после скончался в больнице.
Буквально спустя пять дней после инцидента власти США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив. Известно, что решение было принято до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Однако пребывание военного корабля должно было «послужить посланием Тегерану об усилении сдерживания».
Уже в январе 2021 года Иран на ядерном объекте в Фордо запустил обогащение урана на уровне 20%. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Рабии.
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