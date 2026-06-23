Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ранее рекомендовал Гладкова на должность посла России в Абхазии, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Минченко выразил уверенность, что Гладков хорошо справится с подобной должностью.

«С одной стороны, там не будет такого убийственного графика, который был у Вячеслава в Белгородской области. С другой стороны, это все-таки непростой регион с непростым внутриэлитным раскладом, где сохраняется достаточно большое количество конфликтных ситуаций. Поэтому думаю, что такой сильный переговорщик, волевой, харизматичный человек, как Вячеслав Гладков там вполне может оказаться на своем месте», - подчеркнул он.



По словам собеседника НСН, именно работа с представителями местной элиты может стать основной задачей Гладкова на новом посту.

«Думаю, ключевая задача на этом посту - помочь абхазским элитам выстроить там устойчивую систему власти и баланса, нацеленного на Россию. Местные элиты несколько не понимают их реальные перспективы. Для такого бывшего куска СССР с непростой судьбой есть два варианта – донецкий или карабахский. Промежуточный, на мой взгляд, практически невозможен. Поэтому народу Абхазии в течение ближайших лет надо будет сделать выбор. С экспертной точки зрения могу сказать, что та острота противоречий, которая сегодня накапливается, не дает возможностей быть милой маленькой нейтральной Швейцарией между большими глыбами. Так или иначе им придется выбирать сторону», - сказал Минченко.

Вячеслав Гладков руководил Белгородской областью с 18 ноября 2020 года — его срок на посту составил около пяти с половиной лет. Гладков награжден орденом Мужества в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».

