Минченко: Гладков в роли посла поможет Абхазии выбрать путь к России
В случае назначения послом России в Абхазии Вячеславу Гладкову предстоит работа с представителями местной элиты, которые пока не понимают собственных перспектив, сказал НСН Евгений Минченко.
Экс-губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в должности посла России в Абхазии будет проще, чем в прифронтовом регионе, но Абхазия - по-своему непростая республика, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ранее рекомендовал Гладкова на должность посла России в Абхазии, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин. Минченко выразил уверенность, что Гладков хорошо справится с подобной должностью.
«С одной стороны, там не будет такого убийственного графика, который был у Вячеслава в Белгородской области. С другой стороны, это все-таки непростой регион с непростым внутриэлитным раскладом, где сохраняется достаточно большое количество конфликтных ситуаций. Поэтому думаю, что такой сильный переговорщик, волевой, харизматичный человек, как Вячеслав Гладков там вполне может оказаться на своем месте», - подчеркнул он.
По словам собеседника НСН, именно работа с представителями местной элиты может стать основной задачей Гладкова на новом посту.
«Думаю, ключевая задача на этом посту - помочь абхазским элитам выстроить там устойчивую систему власти и баланса, нацеленного на Россию. Местные элиты несколько не понимают их реальные перспективы. Для такого бывшего куска СССР с непростой судьбой есть два варианта – донецкий или карабахский. Промежуточный, на мой взгляд, практически невозможен. Поэтому народу Абхазии в течение ближайших лет надо будет сделать выбор. С экспертной точки зрения могу сказать, что та острота противоречий, которая сегодня накапливается, не дает возможностей быть милой маленькой нейтральной Швейцарией между большими глыбами. Так или иначе им придется выбирать сторону», - сказал Минченко.
Вячеслав Гладков руководил Белгородской областью с 18 ноября 2020 года — его срок на посту составил около пяти с половиной лет. Гладков награжден орденом Мужества в 2024 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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