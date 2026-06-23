В РФ изменят налоговое законодательство для стимулирования поставок топлива

Правительство России подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования дополнительных поставок топлива на внутренний рынок. Вице-премьер Александр Новак заявил, что эти поправки будут рассмотрены и приняты в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Помимо налоговых нововведений кабмин разработал комплекс мер по наращиванию поставок горючего внутри страны. По словам вице-премьера, это позволит решать логистические проблемы в некоторых регионах на фоне ажиотажного летнего спроса на нефтепродукты.