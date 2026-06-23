В РФ изменят налоговое законодательство для стимулирования поставок топлива
Правительство России подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования дополнительных поставок топлива на внутренний рынок. Вице-премьер Александр Новак заявил, что эти поправки будут рассмотрены и приняты в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Помимо налоговых нововведений кабмин разработал комплекс мер по наращиванию поставок горючего внутри страны. По словам вице-премьера, это позволит решать логистические проблемы в некоторых регионах на фоне ажиотажного летнего спроса на нефтепродукты.
«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались», – подчеркнул Новак.
Власти также рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Новак напомнил, что ранее в России уже были введены аналогичные ограничения на вывоз за границу бензина и авиационного керосина.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН подчеркнула, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов уже начинает поставлять топливо, а в целом ситуация на материковой части страны не является критичной для государства
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