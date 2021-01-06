В Иране пообещали «жёсткую кару» убийцам физика-ядерщика
Заместитель министра обороны Ирана Саид Шаабаниан заявил об установлении лиц, причастных к убийству физика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По словам замглавы Минобороны, власти проводят мероприятия по задержанию преступников. Как подчеркнул Шаабаниан, их ожидает «жёсткая кара».
Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в конце ноября в городе Абсард близ Тегерана. Автомобиль учёного атаковали вооружённые преступники, он был тяжело ранен и после скончался в больнице. По предварительным данным, физик был убит установленным на автомобиле оружием, которое контролировалось со спутника, напоминает журнал «Профиль».
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