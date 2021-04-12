Войны не будет? Израиль снова ударил по ядерной программе Ирана

Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации. По данным издания, хорошо спланированный взрыв привел к отключению электроснабжения системы подземных центрифуг для обогащения урана. Их возвращение к работе будет возможно не ранее чем через девять месяцев. При взрыве получил переломы официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, его жизни ничего не угрожает.

Несмотря на этот инцидент, который можно было бы рассматривать в ином случае как военную агрессию, в отношениях Ирана и Израиля это весьма типичный случай, который не приведет к масштабной эскалации.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН высказал мнение, что никаких военных действий между Израилем и Ираном не состоится по целому ряду причин, которые есть в обоих странах. Иран понимает, что любое военное столкновение с Израилем поставит под угрозу существование Ирана как суверенного государства, а в Израиле понимают, что логистически вести войну с Ираном очень сложно и далеко, а одной военной авиацией ничего не добьешься.