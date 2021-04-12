Войны не будет? Израиль снова ударил по ядерной программе Ирана
Мощный взрыв обесточил комплекс центрифуг на иранском ядерном объекте в Натанзе. Хотя американские СМИ тут же назвали Израиль виновником инцидента, ждать ответных действий Ирана не стоит, полагают эксперты.
Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации. По данным издания, хорошо спланированный взрыв привел к отключению электроснабжения системы подземных центрифуг для обогащения урана. Их возвращение к работе будет возможно не ранее чем через девять месяцев. При взрыве получил переломы официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, его жизни ничего не угрожает.
Несмотря на этот инцидент, который можно было бы рассматривать в ином случае как военную агрессию, в отношениях Ирана и Израиля это весьма типичный случай, который не приведет к масштабной эскалации.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН высказал мнение, что никаких военных действий между Израилем и Ираном не состоится по целому ряду причин, которые есть в обоих странах. Иран понимает, что любое военное столкновение с Израилем поставит под угрозу существование Ирана как суверенного государства, а в Израиле понимают, что логистически вести войну с Ираном очень сложно и далеко, а одной военной авиацией ничего не добьешься.
«Так что военных действий между ними не будет, тем более, что сейчас создается стратегическое объединение Израиля с рядом ближневосточных арабских стран Персидского залива. Формируется сеть друзей Израиля среди арабских стран, что дает понять Ирану, что Израиль для него становится неприкасаемым», - отметил он.
Также на горизонте нескольких лет востоковед прогнозирует решение палестинской проблемы, после чего, по его мнению, клерикальная иранская элита вынуждена будет уйти с политической сцены страны. Чупрыгин прогнозирует радикальные изменения правящего режима в Иране в среднесрочной перспективе.
Впрочем, не столь оптимистичен военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин, который в эфире НСН рассказал, что маячит глобальное противостояние Ирана против сразу всех: Саудовской Аравии, Израиля и США. Он напомнил, что в ноябре прошлого года был убит отец ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде и разработка ядерного оружия вышла на первый план.
В то же время директор «Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии» Семен Багдасаров и арабист Марианна Беленькая рассказали в эфире НСН, что за этим убийством точно стоит Израиль, но никаких последствий этот инцидент иметь не будет.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что внешнеполитической целью США при действующем президенте Джо Байдене является возвращение Ирана в ядерную сделку, из которой вышел предыдущий президент США Дональд Трамп, хотя отменить введенный им пакет санкций против исламской страны будет сложно.
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