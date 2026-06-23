Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что попал в больницу

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об сообщает RT.

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По словам 44-летнего спортсмена, у него возникли «небольшие проблемы со спиной».

«Нахожусь в больнице... лечусь», - написал он в своих соцсетях.

В прошлом году Емельяненко рассказал, что его прооперировали из-за грыжи в шейном позвонке, которая передавила спинной нерв и привела к отказу ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГоспитализацияБолезньСпортсменыАлександр Емельяненко

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