Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что попал в больницу
23 июня 202618:40
Алексей Филимонов
Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Об сообщает RT.
По словам 44-летнего спортсмена, у него возникли «небольшие проблемы со спиной».
«Нахожусь в больнице... лечусь», - написал он в своих соцсетях.
В прошлом году Емельяненко рассказал, что его прооперировали из-за грыжи в шейном позвонке, которая передавила спинной нерв и привела к отказу ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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