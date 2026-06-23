Россиянам назвали уровень безопасной кредитной нагрузки
Безопасной считается кредитная нагрузка на уровне до 35% от среднемесячного дохода, которые уходят на оплату банковских займов. Об этом «Ленте.ру» рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества.
По их словам, граждане могут самостоятельно оценить своё положение. Для этого нужно разделить сумму всех ежемесячных платежей по кредитам на ежемесячный доход, а затем получившуюся цифру умножить на 100%.
Эксперты отметили, что критическим банки считают нагрузку на уровне в 50%. В этом случае кредитные организации, с высокой долей вероятности, откажут в новом кредите.
«При нагрузке, приближающейся к 80%, получить новый кредит практически невозможно, так как он будет считаться необеспеченным, а финансовое положение заёмщика — крайне рискованным», — резюмировали специалисты.
Ранее стало известно, что долги жителей России впервые в истории достигли 45 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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