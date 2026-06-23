Россиянам назвали уровень безопасной кредитной нагрузки

По их словам, граждане могут самостоятельно оценить своё положение. Для этого нужно разделить сумму всех ежемесячных платежей по кредитам на ежемесячный доход, а затем получившуюся цифру умножить на 100%.

Эксперты отметили, что критическим банки считают нагрузку на уровне в 50%. В этом случае кредитные организации, с высокой долей вероятности, откажут в новом кредите.

«При нагрузке, приближающейся к 80%, получить новый кредит практически невозможно, так как он будет считаться необеспеченным, а финансовое положение заёмщика — крайне рискованным», — резюмировали специалисты.

Ранее стало известно, что долги жителей России впервые в истории достигли 45 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

