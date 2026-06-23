Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Свою программу покорения горных вершин она завершила 9 октября 2024 года, поднявшись на Шишапангму высотой 8027 метров в Китае. На тот момент ей был 31 год, что позволило ей установить мировой рекорд и стать первой гражданкой России, справившейся с этой задачей.

В своем посте спортсменка лаконично подтвердила получение престижной награды. «Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса», — отметила альпинистка, которая в реестре указана как представительница России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Между тем Книга рекордов Гиннеса отказалась признавать восхождение на Эверест россиянина Рустама Набиева, который совершил свой подвиг без ног, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

