Президент Ирана назвал цель убийства физика-ядерщика

Ранее в Иране застрелили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Глава МИД Ирана Джавад Зариф тогда заявил, что к убийству может быть причастен Израиль.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что это убийство задержит развитие иранской ядерной программы. Векслер напомнил, что Фахризаде называли иранским Оппенгеймером, на нем сходились функции как курирования теоретических разработок и непосредственного создания атомной бомбы, так и строительство заводов по обогащению урана.

