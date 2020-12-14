Президент Ирана назвал цель убийства физика-ядерщика

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Израиль намеревался спровоцировать войну на Ближнем Востоке, убив физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением, иранский глава заявил, что «основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе», передает РИА Новости.

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Ранее в Иране застрелили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Глава МИД Ирана Джавад Зариф тогда заявил, что к убийству может быть причастен Израиль.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что это убийство задержит развитие иранской ядерной программы. Векслер напомнил, что Фахризаде называли иранским Оппенгеймером, на нем сходились функции как курирования теоретических разработок и непосредственного создания атомной бомбы, так и строительство заводов по обогащению урана.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ИзраильИран
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