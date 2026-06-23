В Москве завершили отбор в седьмую арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». По итогам финального интеллектуального испытания названы 27 победителей из разных городов России. В августе 2026 года к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправятся лучшие представители конкурса из 22 стран. Рудер подчеркнул, что в этом году организаторы провели финал в новом формате.

«В этом году мы подошли к финалу в формате поединка, когда две тройки ребят выходят, доказывают в боксерском поединке значимость той или иной идеи, защищают ее перед членами жюри. Нам показалось, что такой формат понравится ребятам и позволит им максимально раскрыть тему для экспертного жюри. Что касается связи со «Что? Где? Когда?», действительно в «Росатоме» есть большое интеллектуальное решение. Мы всегда открыты к тому, чтобы ребята, участвующие в таких конкурсах, как «Ледокол знаний», принимали активное участие также и в других образовательных, просветительских проектах. При желании у них есть возможность попасть в спортивную интеллектуальную лигу госкорпорации «Росатом», и уже в более взрослом возрасте проявить себя в профессиональном формате интеллектуальных игр, в том числе на телевидении», - сказал он.



Как добавил собеседник НСН, интерес к атомной отрасли открывает сегодняшним школьникам карьерные возможности.

«Рекомендация – как можно больше интересоваться наукой и техникой, атомными технологиями. Те ребята, которые к нам пришли два-три года назад и только начали узнавать что-то новое про «Росатом», сейчас уже учатся в опорных вузах, проходят практику на предприятиях «Росатома» и развиваются в атомной науке. Поэтому больше изучайте атомную отрасль, больше интересуйтесь атомными проектами и участвуйте в подобных просветительских проектах, как "Ледокол знаний"», - посоветовал Рудер.

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован при поддержке госкорпорации «Росатом». В нем принимают участие школьники и студенты программ среднего специального образования 14–16 лет со всего мира. За шесть сезонов проекта участниками арктических экспедиций «Росатома» к Северному полюсу стали более 400 талантливых школьников из разных стран мира, передает «Радиоточка НСН».

