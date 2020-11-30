«Действуем на дальних подступах». В Израиле не верят в месть Ирана за физика-ядерщика

В Иране застрелили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Глава МИД Ирана Джавад Зариф уже заявил, что к убийству может быть причастен Израиль. Вскоре советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехга пообещал «обрушиться молнией на убийц мученика». СМИ называют Фахризаде «отцом иранской бомбы». Западная разведка считала его руководителем иранской ядерной программы.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что это убийство задержит развитие иранской ядерной программы.

«У Ирана нет эффективного ответа на это убийство, если это израильский «Моссад», может это кто-то другой», - сказал он.