«Действуем на дальних подступах». В Израиле не верят в месть Ирана за физика-ядерщика
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве прокомментировал в эфире НСН убийство иранского физика-ядерщика.
В Иране застрелили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Глава МИД Ирана Джавад Зариф уже заявил, что к убийству может быть причастен Израиль. Вскоре советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехга пообещал «обрушиться молнией на убийц мученика». СМИ называют Фахризаде «отцом иранской бомбы». Западная разведка считала его руководителем иранской ядерной программы.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что это убийство задержит развитие иранской ядерной программы.
«У Ирана нет эффективного ответа на это убийство, если это израильский «Моссад», может это кто-то другой», - сказал он.
Векслер напомнил, что Фахризаде называли иранским Оппенгеймером, на нем сходились функции как курирования теоретических разработок и непосредственного создания атомной бомбы, так и строительство заводов по обогащению урана. По его словам, физика очень сильно охраняли и никто никогда не видел. Векслер отметил, что имя Фахризаде впервые упомянул премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пару лет назад, когда рассказывал о содержимом похищенного архива ядерной программы Ирана.
По мнению Векслера, на смену Фахризаде должны прийти несколько человек, как и на смену погибшему в январе генерала Сулеймани, которого до сих пор никто не заменил.
«Но, так или иначе, это каким-то образом приостанавливает развитие иранской ядерной программы, ненадолго. То, что это произошло в период смены администраций в США, заставит Иран много раз подумать о своих угрозах Израилю. Я думаю, все это останется на уровне угроз», - отметил бывший израильский консул в Москве, добавив, что если Иран начнет приводить свои угрозы в исполнение, он «получит достойный ответ».
Он напомнил, что Иран – ключевой противник Израиля, который постоянно требует уничтожения еврейского государства, хотя аналогичных намерений у самого Израиля нет.
В этой связи Векслер сравнил действия Израиля и России, которая с 2015 года борется с радикальным исламом на дальних подступах в Сирии.
«Если это мы, а никто не пойман и ничего не доказано, то мы тоже действуем на дальних подступах против противника, который постоянно заявляет о желании уничтожить физически Израиль, называя его раковой опухолью в исламском мире. Мы вынуждены защищаться, и мы будем защищать и себя, и где-то даже и Россию, если существует иудео-христианская цивилизация, которая сейчас защищается против крайнего ислама. Мы стоим на передовых позициях», - считает бывший израильский консул в Москве.
Ранее Векслер рассказал в эфире НСН, что его государство готово к агрессии со стороны Ирана.
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