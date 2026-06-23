Суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку
Пресненский суд Москвы обязал Аллу Пугачеву оплатить задолженность по коммунальным платежам на общую сумму более 17 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции, передает РИА Новости.
В суд поступили два заявления от ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» о взыскании платы за жилую площадь, тепло и электроэнергию. Оба иска были рассмотрены и полностью удовлетворены.
По первому заявлению с певицы взыскали 8 722 рубля 19 копеек, по второму — 8 658 рублей 9 копеек. Таким образом, общая сумма долга составила свыше 17 тысяч рублей.
При этом в начале июня директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о задолженности певицы за электроэнергию в квартире на Арбате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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