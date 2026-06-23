Суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку

В суд поступили два заявления от ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» о взыскании платы за жилую площадь, тепло и электроэнергию. Оба иска были рассмотрены и полностью удовлетворены.

По первому заявлению с певицы взыскали 8 722 рубля 19 копеек, по второму — 8 658 рублей 9 копеек. Таким образом, общая сумма долга составила свыше 17 тысяч рублей.

При этом в начале июня директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о задолженности певицы за электроэнергию в квартире на Арбате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

