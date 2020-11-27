«Израиль готов». Чем грозит убийство «отца иранской бомбы»

Эксперт также подтвердила предположения об израильском следе в убийстве физика-ядерщика.



«Израиль говорил, что любой ценой не допустит развития иранской ядерной программы. Поэтому мало кто удивится, если за убийством действительно стоит Израиль. Иран через Сирию может усилить нападки на Израиль, да и ракеты могут прилететь. Израиль к этому готов, в последние дни была усилена боеготовность», - рассказала Беленькая.



Версию о том, что Иран мог подстроить убийство ученого, собеседница НСН отвергла.



«В стране действительно бывают подобные трагедии. Теперь Ирану невыгодно мстить напрямую, чтобы доказывать своему населению, что они не слабаки. Прямой удар чреват уже открытым ответом Израиля, Ирану это совершенно не нужно. Но версии есть разные, Восток - дело тонкое», - отметила арабист.

Директор «Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии» Семен Багдасаров в эфире НСН также отверг версию о том, что Иран мог сам ликвидировать учёного: он обладал уникальными знаниями, и Тегерану его смерть невыгодна. При этом востоковед считает, что серьёзного конфликта всё же не будет.



«Я думаю, нет, это громкие слова, которые они часто говорят. Это не первый ядерщик, которого убили. Пошумят и прекратят. За этим убийством совершенно точно стоит Израиль, но они никогда не признают такие вещи», - отметил он.



Ранее глава МИД Ирана призвал мировое сообщество, и в частности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма». В свою очередь, глава Генштаба Минобороны Ирана Мохаммад Багери заявил, что «глупые террористы» были связаны с «гадким сионистским режимом».

