«Израиль готов». Чем грозит убийство «отца иранской бомбы»
Арабисты в эфире НСН оценили, какие меры предпримут власти Ирана для того, чтобы наказать Израиль за предполагаемую причастность к убийству ученого-ядерщика.
В Иране застрелили физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Глава МИД Ирана Джавад Зариф уже заявил, что к убийству может быть причастен Израиль. Вскоре советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехга пообещал «обрушиться молнией на убийц мученика».
СМИ называют Фахризаде «отцом иранской бомбы». Западная разведка считала его руководителем иранской ядерной программы.
Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН оценила возможные последствия этого громкого убийства.
«Такое убийство на территории Ирана не первое, они были несколько лет назад. Это достаточно типичная ситуация, и каждый раз Иран обвиняет Израиль и «Моссад», иногда американские спецслужбы. Как мы видим, масштабной войны до сих пор не случилось, но эскалация возможна. Тем более, ситуация в регионе очень напряженная. Например, Трамп задумывался над тем, не нанести ли удар по Ирану», - сказала она.
Эксперт также подтвердила предположения об израильском следе в убийстве физика-ядерщика.
«Израиль говорил, что любой ценой не допустит развития иранской ядерной программы. Поэтому мало кто удивится, если за убийством действительно стоит Израиль. Иран через Сирию может усилить нападки на Израиль, да и ракеты могут прилететь. Израиль к этому готов, в последние дни была усилена боеготовность», - рассказала Беленькая.
Версию о том, что Иран мог подстроить убийство ученого, собеседница НСН отвергла.
«В стране действительно бывают подобные трагедии. Теперь Ирану невыгодно мстить напрямую, чтобы доказывать своему населению, что они не слабаки. Прямой удар чреват уже открытым ответом Израиля, Ирану это совершенно не нужно. Но версии есть разные, Восток - дело тонкое», - отметила арабист.
Директор «Центра исследований Ближнего Востока и Средней Азии» Семен Багдасаров в эфире НСН также отверг версию о том, что Иран мог сам ликвидировать учёного: он обладал уникальными знаниями, и Тегерану его смерть невыгодна. При этом востоковед считает, что серьёзного конфликта всё же не будет.
«Я думаю, нет, это громкие слова, которые они часто говорят. Это не первый ядерщик, которого убили. Пошумят и прекратят. За этим убийством совершенно точно стоит Израиль, но они никогда не признают такие вещи», - отметил он.
Ранее глава МИД Ирана призвал мировое сообщество, и в частности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма». В свою очередь, глава Генштаба Минобороны Ирана Мохаммад Багери заявил, что «глупые террористы» были связаны с «гадким сионистским режимом».
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