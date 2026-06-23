Правительство РФ и Минобороны готовят меры защиты сообщения с Крымом

Правительство РФ совместно с Минобороны прорабатывает дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

«Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», — сообщил он.

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Также кабмин готов при необходимости оказать коммунальным службам Крыма дополнительную поддержку для подготовки к осенне-зимнему сезону. Хуснуллин подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается на постоянной основе.

Кроме того, правительство совместно с регионами проработало меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для Крыма и Севастополя. Документы направлены на сохранение кадров в отрасли и обеспечение возврата средств туристам по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы детского отдыха. Соответствующие решения будут согласованы на всех уровнях в ближайшие дни, подчеркнул вице-премьер.

Ранее стало известно, как транспортный коллапс в Крыму влияет на туристический сезон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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