Правительство РФ и Минобороны готовят меры защиты сообщения с Крымом

Также кабмин готов при необходимости оказать коммунальным службам Крыма дополнительную поддержку для подготовки к осенне-зимнему сезону. Хуснуллин подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается на постоянной основе.

Кроме того, правительство совместно с регионами проработало меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для Крыма и Севастополя. Документы направлены на сохранение кадров в отрасли и обеспечение возврата средств туристам по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы детского отдыха. Соответствующие решения будут согласованы на всех уровнях в ближайшие дни, подчеркнул вице-премьер.

Ранее стало известно, как транспортный коллапс в Крыму влияет на туристический сезон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

