Мошенники стали чаще обманывать владельцев частных домов и дачников
Дачники и владельцы частных домов стали чаще становиться жертвами мошенников. Об этом со ссылкой на результаты исследования компании «Информзащита» сообщает «Лента.ру».
Эксперты отметили, что наиболее заметный прирост пришёлся на предложения по обработке участков от клещей, комаров, муравьёв, ос и прочих паразитов. Количество фейковых объявлений в этой категории в течение апреля-начала июня 2026 года выросло на 42%, а число жалоб с указанием на предоплату за неоказанную услугу увеличилось до 68%.
Данные показатели исследователи объяснили тем, что спрос на подобную обработку сезонный, за счёт чего данная ниша становится удобной для массового мошенничества. В том числе за счёт того, что гражданам сложно заранее проверить качество исполнителя и состав применяемых препаратов.
В итоге аферисты могут имитировать работу на объекте с применением дешёвых растворов, а потом заявить о «сложном очаге заражения», требуя доплату или настаивая на «обязательной повторной обработке».
В «Информзащите» рекомендовали гражданам и управляющим компаниям проверять подрядчика до перевода денег, а также не переводить предоплату за услугу на карту, оформленную на физлицо.
Ранее в компании F6 рассказали, что мошенники начали обманывать россиян с помощью ложных Telegram-каналов об атаках беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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