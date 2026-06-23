Мошенники стали чаще обманывать владельцев частных домов и дачников

Эксперты отметили, что наиболее заметный прирост пришёлся на предложения по обработке участков от клещей, комаров, муравьёв, ос и прочих паразитов. Количество фейковых объявлений в этой категории в течение апреля-начала июня 2026 года выросло на 42%, а число жалоб с указанием на предоплату за неоказанную услугу увеличилось до 68%.

Данные показатели исследователи объяснили тем, что спрос на подобную обработку сезонный, за счёт чего данная ниша становится удобной для массового мошенничества. В том числе за счёт того, что гражданам сложно заранее проверить качество исполнителя и состав применяемых препаратов.

В итоге аферисты могут имитировать работу на объекте с применением дешёвых растворов, а потом заявить о «сложном очаге заражения», требуя доплату или настаивая на «обязательной повторной обработке».

В «Информзащите» рекомендовали гражданам и управляющим компаниям проверять подрядчика до перевода денег, а также не переводить предоплату за услугу на карту, оформленную на физлицо.

Ранее в компании F6 рассказали, что мошенники начали обманывать россиян с помощью ложных Telegram-каналов об атаках беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

