США «сигнализируют» Тегерану авианосцем USS Nimitz в Персидском заливе

Известно также, что решение вернуть авианосец в Персидский залив США приняли до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Однако пребывание военного корабля «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания», цитирует РИА Новости американских коллег. Помимо USS Nimitz США в залив отправят еще несколько кораблей.

Напомним, США намеревались сократить численность американского контингента в Афганистане. Об этом заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер. Планировалось, что до 15 января Вашингтон сократит военный контингент в Афганистане и Ираке до 2,5 тысячи человек.

