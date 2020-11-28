США «сигнализируют» Тегерану авианосцем USS Nimitz в Персидском заливе
Власти США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военной сфере.
Отмечается, при этом, что событие разворачивается на фоне намерения Вашингтона уменьшить военный контингент США в Ираке и Афганистане.
Известно также, что решение вернуть авианосец в Персидский залив США приняли до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Однако пребывание военного корабля «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания», цитирует РИА Новости американских коллег. Помимо USS Nimitz США в залив отправят еще несколько кораблей.
Напомним, США намеревались сократить численность американского контингента в Афганистане. Об этом заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер. Планировалось, что до 15 января Вашингтон сократит военный контингент в Афганистане и Ираке до 2,5 тысячи человек.
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