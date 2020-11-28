США «сигнализируют» Тегерану авианосцем USS Nimitz в Персидском заливе

Власти США направили авианосец USS Nimitz в Персидский залив, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в военной сфере.

Отмечается, при этом, что событие разворачивается на фоне намерения Вашингтона уменьшить военный контингент США в Ираке и Афганистане.

«Израиль готов». Чем грозит убийство «отца иранской бомбы»

Известно также, что решение вернуть авианосец в Персидский залив США приняли до убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Однако пребывание военного корабля «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания», цитирует РИА Новости американских коллег. Помимо USS Nimitz США в залив отправят еще несколько кораблей.

Напомним, США намеревались сократить численность американского контингента в Афганистане. Об этом заявил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер. Планировалось, что до 15 января Вашингтон сократит военный контингент в Афганистане и Ираке до 2,5 тысячи человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АфганистанИранСШААвианосец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры