В Болгарии заявили об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине

По словам болгарского политика, после реализации 13 пакетов военной помощи София достигла предела, после которого дальнейшие поставки начнут наносить ущерб национальной обороне.

При этом Радев уточнил, что отказ от передачи вооружений не означает полного прекращения поддержки Киева и остановки работы местной оборонной промышленности.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление болгарского лидера, идущее вразрез политике лидеров Евросоюза. 19 июня Радев пообещал наложить вето на новые санкции ЕС против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

