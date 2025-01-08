В КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай в Китае. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр толчков находился в 433 километрах юго-западнее города Синин. Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.

Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в уезде Тингри в Тибетском автономном районе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8, погибли 126 человек, 188 пострадали, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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