В КНР произошло землетрясение магнитудой 5,5
8 января 202511:31
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай в Китае. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр толчков находился в 433 километрах юго-западнее города Синин. Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.
Данных о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее в уезде Тингри в Тибетском автономном районе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8, погибли 126 человек, 188 пострадали, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru