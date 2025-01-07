Бен Аффлек и Дженнифер Лопес достигли соглашения о разводе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек достигли соглашения о разводе. Об этом со ссылкой судебные документы сообщает Associated Press.
Отмечается, что голливудские звёзды отказались от взаимных финансовых претензий и каждый останется с тем, что индивидуально приобрел за время брака. Также никто из них не будет платить друг другу алименты.
Кроме того, Лопес намерена отказаться от фамилии Аффлек после судебного оформления развода.
Ранее в СМИ появилась информация, что Лопес и Аффлек выставили на продажу свой особняк, расположенный в Беверли-Хиллз, который купили в мае 2023 года за 60 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бен Аффлек и Дженнифер Лопес достигли соглашения о разводе
- В Анапе и Темрюкском районе вывезли 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта
- В немецком Римбахе мужчина ворвался в банк и взял заложника
- В Киеве заявили, что беженцы смогут добровольно вернуться на Украину
- Сборы фильма «Елки 11» превысили 1 млрд рублей
- В Китае выделили $14 млн на помощь пострадавшему от землетрясения Тибету
- Лукашенко заявил, что не держится за власть
- Дожди затопили Мекку и Медину в Саудовской Аравии
- СМИ: В Москве ограбили квартиру певицы Юлии Паршуты
- Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru