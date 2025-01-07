Бен Аффлек и Дженнифер Лопес достигли соглашения о разводе

Отмечается, что голливудские звёзды отказались от взаимных финансовых претензий и каждый останется с тем, что индивидуально приобрел за время брака. Также никто из них не будет платить друг другу алименты.

Кроме того, Лопес намерена отказаться от фамилии Аффлек после судебного оформления развода.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лопес и Аффлек выставили на продажу свой особняк, расположенный в Беверли-Хиллз, который купили в мае 2023 года за 60 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

