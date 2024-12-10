В Малибу объявлена эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара
В городе Малибу в штате Калифорния объявили эвакуацию из-за быстро распространяющегося лесного пожара, передает BBC.
По данным телеканала CNN, пожар Франклина в Малибу каждую минуту выжигал территорию размером с пять футбольных полей. Площадь возгорания возросла до 900 гектаров. Сильный ветер (до 64 км/ч) и критически низкая влажность (5%) ухудшают ситуацию.
В связи с угрозой пожарной безопасности в некоторых районах введено предупреждение «красного уровня». Пожарные службы борются с огнем. В университетах региона занятия отменены, а пляжи Малибу опустели.
В сентября министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что из-за лесных пожаров правительство решило объявить режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Малибу объявлена эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара
- Меркель назвала давней традицией поставки российского газа в Германию
- Учредителя хостела на юге Москвы приговорили к пяти годам тюрьмы
- США впервые испытали систему перехвата баллистических ракет
- В Барнауле сбежавший заключенный ранил сотрудника ФСИН при задержани
- Омбудсмен Львова-Белова: начались обращения по эвакуации россиян из Сирии
- Оппозиция в Грузии продолжает протесты против приостановки переговоров с ЕС
- Болгария предупредила о возможной остановке транзита российского газа
- ЕС обсудит введение новых санкций против России за «гибридные угрозы»
- СМИ: Конфискация российских активов угрожает стабильности еврозоны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru