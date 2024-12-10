В Малибу объявлена ​​эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара

По данным телеканала CNN, пожар Франклина в Малибу каждую минуту выжигал территорию размером с пять футбольных полей. Площадь возгорания возросла до 900 гектаров. Сильный ветер (до 64 км/ч) и критически низкая влажность (5%) ухудшают ситуацию.



В связи с угрозой пожарной безопасности в некоторых районах введено предупреждение «красного уровня». Пожарные службы борются с огнем. В университетах региона занятия отменены, а пляжи Малибу опустели.

В сентября министр обороны Боливии Эдмундо Новильо заявил, что из-за лесных пожаров правительство решило объявить режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны, напоминает RT.

