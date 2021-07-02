«Черная метка». В Японии «примерили» историю с Крымом на Курилы
Причина - инцидент с британским эсминцем «Defender» и комментарий Путина о Третьей мировой.
Слова президента России Владимира Путина о Третьей мировой в случае потопления британского эсминца у берегов Крыма неожиданно напугали жителей Японии. Читатели японского портала Yahoo News Japan, комментируя выступление российского лидера на «Прямой линии», были явно встревожены.
В ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что из-за потопления эсминца Третья мировая война бы не началась, потому что «из нее никто не вышел бы победителем». «Сложно было бы представить себе, чтобы мир стал на грань Третьей мировой войны. Почему? Потому, что никто из них не вышел бы победителем из неё», - отметил верховный главнокомандующий.
Пользователь Yahoo News Japan nekozamurai уверен, что слова Путина в адрес британского эсминца направлены и против Японии. «Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — выразил мнение читатель. Читатель sab боится, что Япония будет противостоять в Тихом и Индийском океанах уже не одному Китаю, но еще и России: «Это создает угрозу!» - пишет он. Авторы других комментариев призывают власти Японии быть решительнее в отношении Курильских островов. «Японии нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько мы будем оставаться «паиньками»? Если продолжим так, то острова никогда не «вернем»! Именно теперь это и опасно!» — написал читатель qnc. А с пользователь с ником sor отметил, что «США и Британия все настойчивее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок».
Как известно, в Японии считают своими северными территориями четыре российских острова Курильской гряды. Из-за них Москва и Токио ещё со времен Второй мировой войны не могут подписать мирный договор.
Другой вопрос, были ли действия российского флота в Черном море настолько решительными, чтобы так напугать японцев: российские военные ограничились предупредительной стрельбой. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что британский корабль вышел из российских вод не только без каких-либо трудностей, но и без малейших повреждений. Также он подчеркнул, что инцидент с британским кораблем нельзя считать частью разведывательной кампании, это вопрос проверки реагирования.
«Это была не просто разведка, это было военно-политическая разведка. Я так полагаю, что при современной спутниковой связи, при той агентуре, которая имеется наверняка у Украины, США и Англии в Крыму, при той безалаберности, которая царит в наших вооруженных силах, они и так все знают. В данном случае речь шла именно о проверке реагирования, насколько жестко могут и готовы реагировать российские вооруженные силы. В принципе, эта задача была решена успешно и без каких-либо потерь. Жалкие и беспомощные действия ВМФ Российской Федерации и погранвойск показали, что не готовы никак реагировать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Впрочем, как следует из реакции японских пользователей, даже такие действия российских военных могут стать препятствием для новых провокаций в территориальных водах России. А они возможны не только в Черном море, но и гораздо восточнее. Об этом говорит, например, недавнее заявление политолога, бывшего дипломата Акио Кавато в его недавней публикации на портале Newsweek Japan. Он предложил заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса». Тогда бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал его слова глупостью.
«Он географии не знает, эти проливы не завязаны на снабжении островов. И никакую блокаду Япония объявить не может. Это объявление войны, а тут Япония России не конкурент. Это все чушь. Ни к чему это не приведет, кроме, может быть, жесткого заявления с нашей стороны», - отметил экс-дипломат.
По словам Панова, в Токио сейчас активно обсуждается, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению которого между Россией и Японией нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.
«Потому что эти переговоры не ведутся, зашли в тупик, особенно после заявлений российской стороны, что, согласно Конституции РФ, никаких территориальных уступок быть не может. Тем не менее обе стороны договорились продолжать переговоры по мирному договору. Но в головах японцев крутится мысль: какие могут быть переговоры, если по декларации 1956 года Советский Союз обещал после подписания договора передать два острова – Хабомаи и Шикотан. Поэтому разные домыслы», - отметил Панов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не бояться ответственности за решительные маневры в ответ на провокации НАТО.
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