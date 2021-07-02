«Черная метка». В Японии «примерили» историю с Крымом на Курилы

Пользователь Yahoo News Japan nekozamurai уверен, что слова Путина в адрес британского эсминца направлены и против Японии. «Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море», — выразил мнение читатель. Читатель sab боится, что Япония будет противостоять в Тихом и Индийском океанах уже не одному Китаю, но еще и России: «Это создает угрозу!» - пишет он. Авторы других комментариев призывают власти Японии быть решительнее в отношении Курильских островов. «Японии нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько мы будем оставаться «паиньками»? Если продолжим так, то острова никогда не «вернем»! Именно теперь это и опасно!» — написал читатель qnc. А с пользователь с ником sor отметил, что «США и Британия все настойчивее разрушают послевоенный ялтинский миропорядок».

Как известно, в Японии считают своими северными территориями четыре российских острова Курильской гряды. Из-за них Москва и Токио ещё со времен Второй мировой войны не могут подписать мирный договор.

Другой вопрос, были ли действия российского флота в Черном море настолько решительными, чтобы так напугать японцев: российские военные ограничились предупредительной стрельбой. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что британский корабль вышел из российских вод не только без каких-либо трудностей, но и без малейших повреждений. Также он подчеркнул, что инцидент с британским кораблем нельзя считать частью разведывательной кампании, это вопрос проверки реагирования.

«Это была не просто разведка, это было военно-политическая разведка. Я так полагаю, что при современной спутниковой связи, при той агентуре, которая имеется наверняка у Украины, США и Англии в Крыму, при той безалаберности, которая царит в наших вооруженных силах, они и так все знают. В данном случае речь шла именно о проверке реагирования, насколько жестко могут и готовы реагировать российские вооруженные силы. В принципе, эта задача была решена успешно и без каких-либо потерь. Жалкие и беспомощные действия ВМФ Российской Федерации и погранвойск показали, что не готовы никак реагировать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Впрочем, как следует из реакции японских пользователей, даже такие действия российских военных могут стать препятствием для новых провокаций в территориальных водах России. А они возможны не только в Черном море, но и гораздо восточнее. Об этом говорит, например, недавнее заявление политолога, бывшего дипломата Акио Кавато в его недавней публикации на портале Newsweek Japan. Он предложил заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса». Тогда бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал его слова глупостью.

«Он географии не знает, эти проливы не завязаны на снабжении островов. И никакую блокаду Япония объявить не может. Это объявление войны, а тут Япония России не конкурент. Это все чушь. Ни к чему это не приведет, кроме, может быть, жесткого заявления с нашей стороны», - отметил экс-дипломат.

По словам Панова, в Токио сейчас активно обсуждается, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению которого между Россией и Японией нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.