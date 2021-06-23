Не запугаете! В России оценили опасность учений НАТО

«Они абсолютно правильно говорят. Проведение таких учений создает напряженную обстановку. Страны НАТО показывают, что они против России и против мира в черноморском регионе. Черное море – это чистое море, море мира. Здесь по международной конвенции не имеют права даже находиться корабли и подводные лодки с атомными установками. Военные должны это понимать. Нечего в этом небольшом море делать военные маневры! Это демонстрация силы против России. И за этим нельзя просто так наблюдать. Россия должна быть всегда готова к защите своих интересов», - отметил вице-адмирал.

Он подчеркнул, что Россия всегда должна быть подготовлена к отражению вражеской агрессии.

«Все начинается с одних действий, которые затем могут перерастать в другие типы вооруженных столкновений. Когда я был начальником штаба Черноморского флота и командиром пятой средиземноморской эскадры в Сирии, то столкнулся с тем, что постоянно идет прощупывание наших береговых точек и средств защиты, и воздушных, и морских. Поэтому ничего хорошего, а тем более миролюбивого здесь нет. Эти учения направлены на запугивание и отработку военных действий», - пояснил собеседник НСН.

По его словам Россия должна незамедлительно реагировать в случае малейшего нарушения другими странами ее границ.