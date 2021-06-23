Не запугаете! В России оценили опасность учений НАТО
Реагировать на учения Североатлантического Альянса в Черном море надо решительно, считают военные специалисты.
Посольство России в Вашингтоне призвало НАТО и США отказаться от отработки военных действий на Черном море. По мнению дипломатов, военные учения «SeaBreeze», которые должны состояться с 28 июня по 10 июля в территориальных водах Украины с участием 32 стран, носят «агрессивный характер», «повышают риски непреднамеренных инцидентов» и «поощряют милитаристские настроения в Киеве». Соответствующее заявление было опубликовано на официальной страничке российского представительства в США в Twitter.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» полностью поддержал такую позицию российских дипломатов.
«Они абсолютно правильно говорят. Проведение таких учений создает напряженную обстановку. Страны НАТО показывают, что они против России и против мира в черноморском регионе. Черное море – это чистое море, море мира. Здесь по международной конвенции не имеют права даже находиться корабли и подводные лодки с атомными установками. Военные должны это понимать. Нечего в этом небольшом море делать военные маневры! Это демонстрация силы против России. И за этим нельзя просто так наблюдать. Россия должна быть всегда готова к защите своих интересов», - отметил вице-адмирал.
Он подчеркнул, что Россия всегда должна быть подготовлена к отражению вражеской агрессии.
«Все начинается с одних действий, которые затем могут перерастать в другие типы вооруженных столкновений. Когда я был начальником штаба Черноморского флота и командиром пятой средиземноморской эскадры в Сирии, то столкнулся с тем, что постоянно идет прощупывание наших береговых точек и средств защиты, и воздушных, и морских. Поэтому ничего хорошего, а тем более миролюбивого здесь нет. Эти учения направлены на запугивание и отработку военных действий», - пояснил собеседник НСН.
По его словам Россия должна незамедлительно реагировать в случае малейшего нарушения другими странами ее границ.
«В советское время, когда в наши воды заходили два американских корабля, мы их вытесняли и даже шли на таран и столкновение. И сейчас был пример, который я считаю правильным, на Тихоокеанском флоте, на Дальнем Востоке, когда американец пытался войти в наши территориальные воды, но ему открыто по международному каналу связи было сказано: «Если вы не покинете наши воды, мы вынуждены идти на столкновение». (Имеется в виду инцидент с эскадренным миноносцем ВМС США «Джон Маккейн» в ноябре 2020 года – прим. НСН). И они быстро покинули нашу территорию, и стороны разошлись миром. И я считаю, что всегда нам нужно поступать смело и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр. Так мы учим в корабельном уставе. В обязанностях командира это записано. И мы должны свято это выполнять», - подчеркнул бывший начальник штаба Черноморского флота.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что тот факт, что учения пройдут на территории Украины, неслучаен.
«У нас есть разведданные, что под видом учений Украине собираются дополнительно поставить несколько видов вооружений. Проведение маневров говорит об эскалации напряженности между странами и в самом черноморском регионе. А также о вынашивании этими странами неких агрессивных планов и об использовании Украины как площадки для их реализации», - отметил депутат.
При этом парламентарий заметил, что, несмотря на рекорд по количеству заявленных на совместных учениях стран, это ни в коем случае не говорит о том, что они будут действовать сообща, если начнется реальный военный конфликт.
«Естественно, мы будем следить за ходом этих учений, получать информацию о видах вооружений, которые будут использоваться. О тактике ведения действий различного масштаба, подразделений высшего и низшего звена, поэтому мы можем получить такие разведданные. Однако речи не идет о консолидированной поддержке этих стран в случае возможного военного конфликта. Страны думают каждая сама за себя и только пытаются создать видимость единения в этом вопросе. Потому что многие государства понимают, к чему это может в конечном итоге прийти и чем закончиться», - отметил зампред комитета по обороне нижней палаты парламента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит наращивание военного потенциала Североатлантического альянса у российских границ. Об этом он заявил в видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности.
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