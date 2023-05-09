Жизнь взаймы. Эксперты поспорили о возможности дефолта в США

Экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта.

«Весь многолетний опыт показывает, что достигается компромисс по поводу потолка госдолга. Не было ни одного случая, когда бы этого не произошло. Будут определенные уступки, но потолок госдолга установят. Американский госдолг - это необычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги. Проценты там небольшие, но зато высокая надежность. Пока американский рынок является наиболее привлекательным в мире - это будет продолжаться. Поэтому нет сроков, которые могли бы обозначать, что есть предел этому госдолгу», - сказал Супян.

Однако, на фоне происходящих событий в экономике США лидирующее положение доллара «уже нельзя воспринимать как должное», заявила глава МВФ Кристин Лагард.

Россия в условиях санкций тем более не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что запущен процесс дедолларизации мировой экономики, стремление стран перейти на расчеты в национальных валютах демонстрирует их желание уйти от долларовой зависимости.