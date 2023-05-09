Жизнь взаймы. Эксперты поспорили о возможности дефолта в США
Политики заявляют о постепенной дедоллоризации в мире, а экономисты прогнозируют нашиональной валюте США долгую жизнь.
Дефолт США может произойти в период с июня по август 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских аналитиков из Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
Эксперты назвали этот период критическим, а широкий диапазон наступления дефолта по долговым обязательствам они объяснили неопределённостью федеральных денежных потоков в условиях неустойчивой экономики.
Сохранить доверие к США и предотвратить ущерб их «глобальному лидерству» при госдолге в 31,4 трлн долларов будет все сложнее, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 9 мая.
«С определенного момента, начиная с 2004-2005 гг., когда госдолг стал устойчиво превышать 50% от ВВП страны, США живут в долг, будучи должниками половины мира. На этом выстроен весь хваленый американский образ жизни и все американское "глобальное лидерство". США в долг оплачивают более 70% бюджета НАТО, систему военных баз по всему миру и военную поддержку Украины. Но жизнь взаймы не может продолжаться вечно», – предупредил Пушков.
Экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта.
«Весь многолетний опыт показывает, что достигается компромисс по поводу потолка госдолга. Не было ни одного случая, когда бы этого не произошло. Будут определенные уступки, но потолок госдолга установят. Американский госдолг - это необычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги. Проценты там небольшие, но зато высокая надежность. Пока американский рынок является наиболее привлекательным в мире - это будет продолжаться. Поэтому нет сроков, которые могли бы обозначать, что есть предел этому госдолгу», - сказал Супян.
Однако, на фоне происходящих событий в экономике США лидирующее положение доллара «уже нельзя воспринимать как должное», заявила глава МВФ Кристин Лагард.
Россия в условиях санкций тем более не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Он отметил, что запущен процесс дедолларизации мировой экономики, стремление стран перейти на расчеты в национальных валютах демонстрирует их желание уйти от долларовой зависимости.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева признала постепенный отказ от использования доллара в глобальном масштабе, передает РИА Новости. О снижении роли доллара глава МВФ заявила в ходе дискуссии в Вашингтоне.
Однако, Георгиева отметила, что постепенный отказ от доллара не вызывает особой озабоченности. По ее мнению, альтернативы американской валюте пока нет.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о неготовности России отказаться от доллара.
«Россия не была готова отказаться от доллара, и до сих пор не готова это сделать. Когда вас откуда-то выкидывают пинком под зад, не нужно говорить, что вы сами ушли. Немножко неприлично», - сказал Делягин.
Ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал готовые к отказу от расчета страны.
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