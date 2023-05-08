Глава Минфина США не знает точную дату дефолта
Значительная неопределенность сохраняется в прогнозах наступления дефолта в США. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News.
«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», – отметила Йеллен.
По ее словам, конгресс США вбудет проинформирован, если у минфина возникнут новости, связанные с госдолгом страны и дефолтом.
Федеральная резервная система (ФРС) США 3 мая повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 5-5,25% годовых, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 811 / сут.
Умерли
399 тыс.+29 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 749 / сут.
- СМИ: ЧВК «Вагнер» штурмом захватила здание у медучилища на западе Артемовска
- В Белгородской области ВСУ обстреляли город Шебекино
- Глава Минфина США не знает точную дату дефолта
- СМИ: Фонды российских акций принесли пайщикам наибольшую доходность в апреле
- Китайское предупреждение. В Пекине возмутились планами ЕС ввести санкции против компаний КНР из-за РФ
- Пашинян по приглашению Путина примет участие в мероприятиях ко Дню Победы
- В Кремле осудили слова Буданова о готовности «убивать русских»
- Подозреваемый в покушении на Прилепина арестован
- Кличко заявил о «самой массированной атаке» на Киев
- Песков: Подготовка к параду Победы продолжается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru