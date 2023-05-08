Глава Минфина США не знает точную дату дефолта

Значительная неопределенность сохраняется в прогнозах наступления дефолта в США. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News.

«Предела нет!»: Почему США не грозит дефолт на фоне потолка госдолга

«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», – отметила Йеллен.

По ее словам, конгресс США вбудет проинформирован, если у минфина возникнут новости, связанные с госдолгом страны и дефолтом.

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 мая повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 5-5,25% годовых, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефолтСШАМинфин

Горячие новости

Все новости

партнеры