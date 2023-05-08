Глава Минфина США не знает точную дату дефолта

«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», – отметила Йеллен.

По ее словам, конгресс США вбудет проинформирован, если у минфина возникнут новости, связанные с госдолгом страны и дефолтом.

Федеральная резервная система (ФРС) США 3 мая повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 5-5,25% годовых, передает «Радиоточка НСН».

