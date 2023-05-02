«Предела нет!»: Почему США не грозит дефолт на фоне потолка госдолга

Собеседник НСН отметил, что интереса в дефолте США нет ни у кого из сторон.

«Объявлять дефолт не в интересах Вашингтона, не в интересах и кредиторов продавать эти облигации. Если рассуждать теоретически, то Китай, как главный конкурент США, может обрушить американскую экономику, если предъявит к оплате все облигации. Американцы не смогут расплатиться одномоментно по этим долгам. В свою очередь китайцы и сами бы потеряли большие деньги, ведь все облигации имеют свой срок - 3 года, 10 лет и так далее. Китайцы никогда этого не сделают, потому что они обрушат и свою экономику. Для них американский рынок - главный рынок», - резюмировал Супян.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дебаты вокруг госдолга США напоминают ему передачу «Старые песни о главном».

