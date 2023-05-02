«Предела нет!»: Почему США не грозит дефолт на фоне потолка госдолга
Американский рынок является наиболее привлекательным в мире, поэтому по госдолгу будет достигнут компромисс, сказал НСН Виктор Супян.
Экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта.
Правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга к 1 июня. В итоге это может привести к дефолту. Об этом сказано в письме главы Минфина США Джанет Йеллен к Конгрессу. Сейчас порог госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов. Администрация президента США Джо Байдена призывает Конгресс повысить его. Контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению, они настаивают на сокращении расходов и более ответственной экономической политике. Супян назвал американский рынок самым привлекательным, а потому, по его мнению, пока дефолт не грозит США.
«Весь многолетний опыт показывает, что достигается компромисс по поводу потолка госдолга. Не было ни одного случая, когда бы этого не произошло. Будут определенные уступки, но потолок госдолга установят. Американский госдолг - это необычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги. Проценты там небольшие, но зато высокая надежность. Пока американский рынок является наиболее привлекательным в мире - это будет продолжаться. Поэтому нет сроков, которые могли бы обозначать, что есть предел этому госдолгу», - сказал Супян.
Собеседник НСН отметил, что интереса в дефолте США нет ни у кого из сторон.
«Объявлять дефолт не в интересах Вашингтона, не в интересах и кредиторов продавать эти облигации. Если рассуждать теоретически, то Китай, как главный конкурент США, может обрушить американскую экономику, если предъявит к оплате все облигации. Американцы не смогут расплатиться одномоментно по этим долгам. В свою очередь китайцы и сами бы потеряли большие деньги, ведь все облигации имеют свой срок - 3 года, 10 лет и так далее. Китайцы никогда этого не сделают, потому что они обрушат и свою экономику. Для них американский рынок - главный рынок», - резюмировал Супян.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что дебаты вокруг госдолга США напоминают ему передачу «Старые песни о главном».
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