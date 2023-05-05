Телеграм: В США падают банки, а на Кремль - беспилотники

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В понедельник глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что у Вашингтона есть месяц до достижения потолка госдолга. Она попросила Конгресс поднять потолок госдолга, в противном случае США будет грозить национальный дефолт.

«Swiss Vatnik» злорадствует:

«А щО такое? У Федеральной Резервной Системы США "вдруг" закончилась зеленая краска в принтере, который 24 на 7 круглосуточно печатает американские бумажки, от которых мир потихоньку отказывается при совершении сделок и торговых операций?»

«Пакет с пакетами» напоминает о словах Джо Байдена, сказанных в октябре прошлого года, о том, что экономика США «чертовски сильна»:

«Вероятность рецессии в США в течение года является самой высокой с начала 1980-х годов. Дайте угадаю, это, наверное, потому что "экономика чертовски сильна, как никогда"».

«Темник» отмечает, что на фоне экономических проблем демократы в Белом доме превращаются в трампистов:

«Белый дом опубликовал на своем сайте речь советника по нацбезопасности Салливана в Институте Брукингса. Среди самых примечательных комментаторы указывают следующие тезисы. Американская экономика дает трещины и утрачивает лидерство. Нужен новый консенсус и новый, более прочный (и, разумеется, более справедливый) экономический порядок. В чем его суть? Рыночная модель несовершенна. Надо усиливать элементы государственного планирования (в риторике Салливана речь идет о государственных инвестициях, что одно и то же). Доказательством эффективности такого подхода указывается на опыт КНР. Следующее откровение – стоит задуматься о переносе центра тяжести с финансового сектора в пользу промышленного и инфраструктурного. Из-за такого перекоса в стране атрофировались целые отрасли. Также было признано, что ставка на глобализацию не сыграла, как было задумано. Подчинить себе всех мировых игроков не вышло. Другими словами, одна из ключевых фигур действующей администрации, по сути, выступает по повестке своего главного антагониста Дональда Трампа. Что это было – признание поражения или заявка о готовности трансформироваться – судить пока рано. Одних констатаций недостаточно. Потребуется перемена очень многого, всей неолиберальной парадигмы. Как минимум, сложно представить армию американских трансгендеров, сливающих крипту и устремляющихся в забои, к станкам и экскаваторам, чтобы постить в Instagram хронику своих трудовых будней».

«Кот Эльвиры» наблюдает за тем, как посыпались американские банки:

«По итогам торгов 2 мая после краха First Republic Bank индекс акций региональных банков упал более чем на 5%. WSJ выявил топ-5 банков, претерпевших наибольшие потери в стоимости акций. 1. PacWest (Калифорния): -27,78%, 2. Metropolitan Bank (Нью-Йорк): -20,45%, 3. Western Alliance (Аризона): -15,2%, 4. Truist (Джорджия): -7,68%, 5. US Bank (Миннесота): -7,01%. FDIC 1 мая объявила о закрытии проблемного First Republic Bank и переводе под внешнее управление. Банк продадут JPMorgan Chase. По состоянию на 13 апреля 2023 года общий объем активов First Republic Bank составлял примерно $229,1 млрд. FRB – третий за последние два месяца рухнувший банк в США».

«Банкста» подозревает, что кризис 2008 года покажется американцам цветочками:

«Три обанкротившихся в этом году американских – First Republic, Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York – имели больше активов, чем все 25 финансовых организаций, рухнувших во время кризиса 2008 года. Банковский кризис в США еще не закончился. Региональные банки продолжают терять резервы на фоне оттока денег вкладчиков. Кроме того, Федеральная резервная система не прекратила повышение ключевой ставки, что негативно влияет на банки».

