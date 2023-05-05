Телеграм: В США падают банки, а на Кремль - беспилотники
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Кремль и его дроны
В ночь на среду два дрона совершили атаку на московский Кремль. Силовики вывели аппараты из строя, пострадавших и материального ущерба нет. В Кремле расценили произошедшее как теракт и покушение на президента России и возложили ответственность на украинский режим. Официальный Киев свою причастность к нападению отрицает.
«Русский Сыч» полагает, что Киев заигрался:
«"Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров... утверждает, что у Украины данных об атаках нет". <…> Похоже, они думают, что это все еще КВН и конкурс капитанов. Во всяком случае, разговаривают исходя из чего-то подобного. За год с лишним разубедить – по факту – пока не получилось. Остается выяснить: "пока" – это ключевое слово или благопожелание?»
«Русская Душа» наблюдает за американцами:
«Запад свалил всю ответственность за диверсию в Москве на Киев. Видео с подрывом в Кремле к этому времени дошло до госсекретаря США Энтони Блинкена. Оказалось, что американцам не хватило фактов и доказательств, чтобы обвинить Украину в нападении на президента другого государства. К тому же руководство Белого дома отмечает, что Киев не согласовал с ними атаку на Кремль. В свою очередь впутывать в произошедшее Штаты Блинкен не захотел. На вопрос журналистов о занимаемой позиции по поводу данного события госсекретарь отметил, что Америка оставляет на усмотрение Украины, как она будет решать свои проблемы. Когда дело касается чего-то серьезного, так Штаты сразу же забывают о своих многочисленных обещаниях поддерживать Украину. Кто бы сомневался – давать заднюю для Америки норма. Один вопрос остается. Если Штаты оставляют право выбора за Киевом, тогда почему Вашингтон требует предупреждать и согласовывать с ним планы Незалежной? Несостыковка».
«338» отвечает сторонникам эскалации насилия:
«Как бы банально ни звучало, но гневом, напоминанием про "красные линии" (с) и уж тем более яростными постами с призывами "ну что там, ответим?" делу не поможешь. Помочь можно лишь добросовестным трудом на своем месте, работой с полной отдачей. Оценка содеянного будет, будет ответ. Но именно ответ – а не месть, основанная на эмоциях. Войны эмоциями не выигрывают, победу эмоции не приближают. "Рассерженные и озлобленные", убежденные в том, что они не на своем месте, или их бесценный опыт, знания и навыки востребованы в другом месте, уже сегодня могут оформить запись добровольцем на Госуслугах или путем личного посещения военкомата. Другой вопрос, будет ли от этого конкретная польза, а не реализация наполеоновских комплексов».
Политолог Павел Данилин соглашается:
«Украину гонят в контрнаступление. Россия ждет в обороне, потому что России ничего не мешает. У нас нет сроков – к 9 мая взять Киев или еще что-то там. А у украинских компрадорских элит пригорает. Либо контрнаступление, либо закончатся такие сладкие и такие комфортные донаты. А как только они закончатся, рухнет вся украинская экономика, рухнет армия, рухнет власть в Киеве. А в Киеве сидят пусть и моральные уроды, доведшие страну до гражданской войны, но не дураки. И эти не дураки – пиарщики. Они всю жизнь занимались пиаром. И вот, эти пиарщики решают, как же можно перевести внимание на другие объекты. Как убрать отчаяние, охватившее даже профессиональных военных, понимающих, что их ждет капут и в лучшем случае – плен. Как вдохнуть в свое зомбированное население веру в то, что перемога не за горами, а у русских, наоборот, – зрада? Взрывы в Севастополе не тянут даже на осьмушку требуемого. И вот, из подполья достается боевая группа в Москве, перед ней ставится задача – нанести удар по Кремлю. Удар нанесен. Пиар пошел. И поверьте, здешние паника, заламывание рук, так же, впрочем, как и выламывание рук Кремлю и военным – это то, что прекрасно просчитали украинские ученики Геббельса. Вы требуете ударов возмездия? Лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации – успокоиться и выразить поддержку нашим военным и Верховному главнокомандующему».
Сенатор Андрей Клишас пишет о том, чего достигли террористы:
«Удивительно, что в связи атакой на Кремль ряд комментаторов пишут о попытке деморализации и тому подобное. Никакой деморализации не будет, а будет решимость уничтожить этих киевских мразей».
Крым и его сети
В Крыму суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили серию терактов и покушений на руководителей полуострова.
«Мюсли вслух» догадываются, чем может быть вызвана активизация диверсантов в Крыму:
«Нет ли связи между раскрытыми планами террористических покушений ГУР МО Украины на руководство Крыма и национализацией объектов украинских олигархов на территории полуострова? Как раз сегодня глава парламента Крыма Константинов заявил о продолжении работы по выявлению пакетов подобного имущества. "В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Константинов В.А. и мэр города Ялта Павленко Я.П., а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова", – говорится в пресс-релизе ФСБ. Вполне логично: не просто обезглавить важнейший российский регион, но и отомстить за изъятие собственности у поддерживающих режим Зеленского олигархов. К счастью, российские спецслужбы в очередной раз переиграли украинские».
Глава Крыма Сергей Аксенов благодарит российские спецслужбы:
«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем».
Политолог Андрей Гусий пишет о прецеденте:
«Это, пожалуй, первый случай пресечения деятельности диверсантов, целями которых являются руководители. Понятно, что Крым выбран не случайно, у президента Украины Владимира Зеленского полуостров, как красная тряпка. Можно предположить, что пресеченная российскими силовиками группа – часть наступления на Крым. Надо признать, наши силовики работают».
«Шо, опять?» посмотрел видео с допросами арестованных террористов:
«Когда тебя просят за домом мэра Ялта последить, и ты такой: "Ну, ок, чотакого". Потом ФСБ, лицом в пол (за что им спасибо, можно мастер-класс брянским коллегам). А на допросе говоришь: "Да это я по дурости решил помочь в теракте!" В смысле "по дурости", ребят?! <…> ФСБ заявляет, что задержанный Подвальный признался, что замглавы офиса Зеленского Машовец вербовал его в 2022 году в Кракове. А это еще не повод предъявить обвинения в терроризме руководству Украины, включая Зеленского?»
«АДЕКВАТ Z» комментирует кадры оперативной съемки:
«ФСБ публикует просто беспрецедентный объем видео- и иных материалов про детали "работы" накрытых в Крыму террористов. Вник в то, что попалось на глаза. Обращает на себя внимание важный нюанс. Заключается он в том, что противник уделяет много времени и сил выстраиванию разветвленного канала переброски в Россию взрывных устройств, планируемых к использованию, а также, возможно, уже использованных при диверсиях и терактах. Это, скорее всего, значит, что заблаговременно созданных запасов на нашей территории у бандеровцев или нет, или очень немного – и импровизировать им приходится именно поэтому. Если верить тому, что пойманные террористы заявляют на камеру, то и само формирование их группы выглядит явной импровизацией из того, что было: главаря ни с того ни с сего пригласили в Польшу на вербовку, а по возвращении он начал сколачивать банду чуть ли не из первых пришедших на ум. В этой части, конечно, оснований верить не слишком много – могут излагать давно заготовленную легенду, чтобы ввести в заблуждение относительно давности и устойчивости группы. Что теоретически может повлиять на квалификацию в чуть лучшую сторону. ...Но сам по себе факт публикации огромного объема материалов про террористов, объема, явно согласованного очень высоко, в любом случае является очевидным жестом. Жестом, вероятность следствий из которого – и со ссылкой на который – кажется весьма немалой».
Донбасс и его вода
Во вторник состоялся прорыв водной блокады Донбасса, устроенной украинскими властями.
«Мейстер» подчеркивает, что водовод построили в рекордные сроки:
«Запущенный в тестовом режиме 1 мая водовод Дон-Донбасс, позволивший наконец подать воду в Донецк и окрестные поселки, среди многого прочего показывает еще одно важное изменение, которое замечают не все. Россия демонстрирует устойчивую способность быстро реализовывать важные инфраструктурные проекты, такие как Крымский мост, трасса "Таврида", дополнительные электростанции в Крыму, ряд объектов в других регионах, и вот теперь – новый водовод. Когда-то это мог делать и Советский Союз, но цену тех темпов лучше не повторять, а когда ее перестали платить, постепенно ушли и темпы. Сейчас скорость становится нормой без сверхнагрузок и изматывающих подвигов – причем на фоне утраты этой способности многими западными странами, которые все чаще сваливаются в долгострой в самых разных отраслях. Есть мнение, что о конкурентоспособности российской экономики это говорит очень многое».
«ВОЕНСТРОЙ» публикует видео:
«"Большая вода" пришла в Донбасс. Это исторические кадры. На видео – первый пуск воды в канал Северский Донец. Она пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу, который в рекордные сроки, за 4 месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей страны. Обычно такие трассы строят несколько лет».
«Пинта разума» отмечает, что ликвидировать водную блокаду российским военным уже приходилось:
«Водная блокада – это излюбленная фишка украинских властей, которую они использовали не только на Донбассе, но и в Крыму, перекрывая Северо-Крымский канал. Кстати, именно с водной блокадой Крыма уже через несколько дней после начала СВО покончила русская армия, взорвав мешавшую подаче воды плотину».
«Всевидящее око» радуется за жителей Донбасса:
«Донецк и так больше года жил в ситуации острого дефицита воды, которой не хватало не только для бытовых нужд, но и для обеспечения работы больниц, роддомов, пожарных станций и других критически важных элементов инфраструктуры. Зимой во многих домах Донбасса не было тепла – все из-за того же дефицита воды. Теперь блокаде конец. И хотя сегодня был осуществлен только первый тестовый пуск воды из Дона в Северный Донец, жители Донбасса очень скоро почувствуют, как изменилась их повседневная жизнь. Не станем скрывать: хотя новый канал – настоящее спасение для Донецка и других городов ДНР, но его пропускная способность все же существенно меньше, чем у старого. В полном объеме восстановить снабжение Донбасса водой удастся только после освобождения Славянска. Но мы верим, что до этого дня осталось не так много времени!»
Одесса и её 2 мая
2 мая исполнилось девять лет со дня трагедии в Одессе, когда сторонники евромайдана сожгли заживо в Доме профсоюзов и убили десятки людей, несогласных с госпереворотом в Киеве.
«Обыкновенный царизм» пишет о двойных стандартах Запада:
«Международного права не существует. Трагедия в Одессе все эти годы последовательно игнорировалась международным сообществом. В летописи мировой скорби об одесских мучениках не написано ни слова. Традиционное тут скорбим, здесь не скорбим. С тех пор играть в международное право и лево в России может лишь слабоумный. Ну или, конечно, предатель. Самое правильное, что может сделать в этот день русский человек – это принести цветы к монументу Одессы в Александровском саду в Москве и памятнику Екатерины II (основательнице города) в Петербурге. В других русских городах – к любому подходящему памятнику. И помнить выводы из одесской трагедии на поколения вперед».
«Verum» отмечает, что украинские власти тоже закрывают глаза на преступление:
«Массовое убийство людей в Одессе до сих пор умышленно не было объективно расследовано украинскими властями. Действия радикалов в отношении сторонников федерализации Украины можно квалифицировать как преступление, так как нарушается ряд статей УК Украины, а именно: ст. 294, где запрещается организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, а также гибелью людей; ст. 295, где запрещаются публичные призывы к погромам, поджогам, уничтожению имущества, захвату зданий или сооружений, насильственному выселению граждан».
«Мышь в овощном» цитирует Википедию:
«"Обе стороны столкновений применяли насилие… Российская пропаганда изображает пожар в Доме профсоюзов как намеренное убийство пророссийски настроенных протестующих украинским государством. В России инцидент подается как иллюстрация предполагаемого "геноцида" русского населения на Украине и как одно из оправданий российского вторжения на Украину в 2022 году".
Основной смысл Википедии в том, чтобы обеспечить неискушенного пользователя исчерпывающей информацией по интересующему его вопросу, не заставляя его рыться в альтернативных источниках. Вот такую информацию читатель получит по "одному из крупнейших по числу жертв пожаров на Украине". Переписывание истории, обеление убийц, легитимизация человеконенавистнической идеологии, лежащей в основе нынешнего киевского режима? Да, конечно, а вы чего хотели?»
«Умный еврей при губернаторе» призывает делать выводы:
«После 2 мая 2014 года считать, что на Украине правят какие-то "нормальные" политики – невозможно. Практика – вернейшая проверка теории. Эти "демократы" действовали, как нацисты, и, значит, никем, кроме как нацистами, не были и впредь быть не могли. Удивляться этому могли только неграмотные: "украинский национализм" с самого начала делали людоеды из людоедов и для того, чтобы убить и съесть как можно больше настоящих людей. Нынешние отличаются от петлюровцев и бандеровцев чуть-чуть на уровне риторики, но не по сути и не практически. Никакой иной цели, кроме полного уничтожения людоедов, люди не могут перед собой ставить. Попытка договориться с людоедами о том, чтобы людоедам разрешили жить, означает, что завтра они нападут снова. На самых беззащитных».
Донбасский музыкант Аким Апачев убежден, что одесские палачи не оставили России выбора:
«Есть поворотные моменты в истории страны и мира, один из таких – Одесса. Когда меня спрашивают, за что мы воюем, я говорю – за то, чтоб такого больше никогда не было. Мы воюем, чтобы предотвратить подобное зверство. Ничего человеческого нет в режиме, который заживо сжигает людей. И это сделали не какие-то отдельные отморозки. Это следствие системы, свойство киевского режима, где разжигалась ненависть годами. Вы превратились в нелюдей. Вот поэтому мы вас остановим. Мы обязаны помнить Одессу, мы должны идти до конца. Если вы поддерживаете Киев, вы поддерживаете зверства и пытки. Просто знайте это».
США и их дефолт
В понедельник глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что у Вашингтона есть месяц до достижения потолка госдолга. Она попросила Конгресс поднять потолок госдолга, в противном случае США будет грозить национальный дефолт.
«Swiss Vatnik» злорадствует:
«А щО такое? У Федеральной Резервной Системы США "вдруг" закончилась зеленая краска в принтере, который 24 на 7 круглосуточно печатает американские бумажки, от которых мир потихоньку отказывается при совершении сделок и торговых операций?»
«Пакет с пакетами» напоминает о словах Джо Байдена, сказанных в октябре прошлого года, о том, что экономика США «чертовски сильна»:
«Вероятность рецессии в США в течение года является самой высокой с начала 1980-х годов. Дайте угадаю, это, наверное, потому что "экономика чертовски сильна, как никогда"».
«Темник» отмечает, что на фоне экономических проблем демократы в Белом доме превращаются в трампистов:
«Белый дом опубликовал на своем сайте речь советника по нацбезопасности Салливана в Институте Брукингса. Среди самых примечательных комментаторы указывают следующие тезисы. Американская экономика дает трещины и утрачивает лидерство. Нужен новый консенсус и новый, более прочный (и, разумеется, более справедливый) экономический порядок. В чем его суть? Рыночная модель несовершенна. Надо усиливать элементы государственного планирования (в риторике Салливана речь идет о государственных инвестициях, что одно и то же). Доказательством эффективности такого подхода указывается на опыт КНР. Следующее откровение – стоит задуматься о переносе центра тяжести с финансового сектора в пользу промышленного и инфраструктурного. Из-за такого перекоса в стране атрофировались целые отрасли. Также было признано, что ставка на глобализацию не сыграла, как было задумано. Подчинить себе всех мировых игроков не вышло. Другими словами, одна из ключевых фигур действующей администрации, по сути, выступает по повестке своего главного антагониста Дональда Трампа. Что это было – признание поражения или заявка о готовности трансформироваться – судить пока рано. Одних констатаций недостаточно. Потребуется перемена очень многого, всей неолиберальной парадигмы. Как минимум, сложно представить армию американских трансгендеров, сливающих крипту и устремляющихся в забои, к станкам и экскаваторам, чтобы постить в Instagram хронику своих трудовых будней».
«Кот Эльвиры» наблюдает за тем, как посыпались американские банки:
«По итогам торгов 2 мая после краха First Republic Bank индекс акций региональных банков упал более чем на 5%. WSJ выявил топ-5 банков, претерпевших наибольшие потери в стоимости акций. 1. PacWest (Калифорния): -27,78%, 2. Metropolitan Bank (Нью-Йорк): -20,45%, 3. Western Alliance (Аризона): -15,2%, 4. Truist (Джорджия): -7,68%, 5. US Bank (Миннесота): -7,01%. FDIC 1 мая объявила о закрытии проблемного First Republic Bank и переводе под внешнее управление. Банк продадут JPMorgan Chase. По состоянию на 13 апреля 2023 года общий объем активов First Republic Bank составлял примерно $229,1 млрд. FRB – третий за последние два месяца рухнувший банк в США».
«Банкста» подозревает, что кризис 2008 года покажется американцам цветочками:
«Три обанкротившихся в этом году американских – First Republic, Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York – имели больше активов, чем все 25 финансовых организаций, рухнувших во время кризиса 2008 года. Банковский кризис в США еще не закончился. Региональные банки продолжают терять резервы на фоне оттока денег вкладчиков. Кроме того, Федеральная резервная система не прекратила повышение ключевой ставки, что негативно влияет на банки».
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