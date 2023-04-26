«Старые песни о главном»: Американист опроверг возможность дефолта в США
Увеличение потолка госдолга США — одновременно и экономический, и политический вопрос, сказал НСН Юрий Рогулев.
Дефолт в США исключен, поскольку это будет означать банкротство страны, планку госдолга также поднимут. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
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Ранее министр финансов США Джанет Йеллен на ежегодной экономической конференции, проходящей в Вашингтоне, заявила, что отказ Конгресса США поднять потолок госдолга приведет к дефолту. Это, по мнению политика, повлечет за собой экономическую и финансовую катастрофу. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Рогулева, повышение потолка госдолга США — одновременно и политический, и экономический вопрос.
«Вообще это, конечно, вопрос финансов и экономики США. Но поскольку принятием бюджета занимается Конгресс, а это напрямую связано с бюджетом и с его дефицитом, то, конечно, это вопрос одновременно и экономический, и политический», — сказал Рогулев.
Также собеседник НСН исключил возможность дефолта в США и заверил, что планка госдолга США будет поднята.
«Все эти дебаты напоминают мне передачу “Старые песни о главном”. Разговоры по поводу дефолта возникают уже не впервые, и планка госдолга США регулярно поднимается. Однозначно дефолта не будет, поскольку это банкротство государства. Планку госдолга также в очередной раз поднимут, хотя разговоров будет много, не исключено, что эта война будет острой. Дебаты по поводу дефицита бюджета также проходят регулярно. Не единожды возникали бюджетные войны и ситуации, когда правительство должно действовать, начинается новый финансовый год, а бюджета нет. В этом случае объявляются правительственные каникулы, всех увольняют без сохранения содержания, кроме чрезвычайных служб, на которые Конгресс по отдельной статье выделяет деньги», — подытожил американист.
Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что дефолт в США — вопрос времени. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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